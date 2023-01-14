Грустный и подавленный уже долгое время. Как помочь ребенку справиться с депрессией?

Каждый человек иногда может чувствовать себя подавленно или быть расстроенным. Это естественно. Дети, как и взрослые, переживают личное и окружающее, и потому иногда испытывают такие же эмоции. Если же подавленность и уныние проявляются длительное время, это может быть детская депрессия. Читай в нашем материале, как помочь ребенку справиться с депрессией.

Как помочь ребенку справиться с депрессией — советы UNICEF

Советами для родителей поделился UNICEF. Чтобы определить, действительно ли ребенка поглотила депрессия и помочь ему ее преодолеть, соблюдай следующие правила:

Узнай, что происходит. Спроси у ребенка, как он себя чувствует, какие эмоции испытывает. Выслушай без порицания и советов. Спроси у родных или друзей, которые близко общаются с ребенком, не заметили ли они изменений в его поведении.

Спроси у ребенка, как он себя чувствует, какие эмоции испытывает. Выслушай без порицания и советов. Спроси у родных или друзей, которые близко общаются с ребенком, не заметили ли они изменений в его поведении. Проводите вместе время. Создай для ребенка атмосферу тепла, покоя и поддержки. Говорите о том, что беспокоит, ищите общие занятия, например рисование или лепка.

Обращай особое внимание на здоровье ребенка во время важных изменений: начало обучения в школе, период полового созревания и т. д.

Интересуйся жизнью ребенка. Спрашивай, как прошел его день, что он узнал нового в школе или на дополнительных занятиях. Спрашивай о друзьях, хобби и другом.

Поощряй положительные привычки ребенка. Делайте вместе то, что ребенок любил делать раньше. А чтобы улучшить настроение, вспомни о музыке и спорте. Вы можете потанцевать или сходить на занятия в спортзал вместе.

Делайте вместе то, что ребенок любил делать раньше. А чтобы улучшить настроение, вспомни о музыке и спорте. Вы можете потанцевать или сходить на занятия в спортзал вместе. Давай высказаться. Внимательно слушай, что рассказывает ребенок о своих чувствах. Но если ребенок рассказывать не хочет, не заставляй его.

Внимательно слушай, что рассказывает ребенок о своих чувствах. Но если ребенок рассказывать не хочет, не заставляй его. Защити ребенка от стрессовой среды. Если ты знаешь о ситуациях, которые могут причинить ребенку стресс, избегай их. Моделируй здоровое поведение и реакции на стрессы в собственной жизни. Помни об установленных границах и внешнем виде.

Диагностировать депрессию может только врач-специалист по психическому здоровью. Если ты беспокоишься о состоянии ребенка, не медли с визитом к нему.

Теперь ты знаешь, как помочь ребенку справиться с депрессией.

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