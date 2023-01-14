Грустный и подавленный уже долгое время. Как помочь ребенку справиться с депрессией?

Каждый человек иногда может чувствовать себя подавленно или быть расстроенным. Это естественно. Дети, как и взрослые, переживают личное и окружающее, и потому иногда испытывают такие же эмоции. Если же подавленность и уныние проявляются длительное время, это может быть детская депрессия. Читай в нашем материале, как помочь ребенку справиться с депрессией.
Советами для родителей поделился UNICEF. Чтобы определить, действительно ли ребенка поглотила депрессия и помочь ему ее преодолеть, соблюдай следующие правила:
Обращай особое внимание на здоровье ребенка во время важных изменений: начало обучения в школе, период полового созревания и т. д.
Обращай особое внимание на здоровье ребенка во время важных изменений: начало обучения в школе, период полового созревания и т. д.
Диагностировать депрессию может только врач-специалист по психическому здоровью. Если ты беспокоишься о состоянии ребенка, не медли с визитом к нему.
Диагностировать депрессию может только врач-специалист по психическому здоровью. Если ты беспокоишься о состоянии ребенка, не медли с визитом к нему.
Теперь ты знаешь, как помочь ребенку справиться с депрессией.
Ранее мы рассказывали, как выявить признаки депрессии у ребенка.
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