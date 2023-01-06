Ребёнок бьется и кусается? Помоги ему научиться контролировать эмоции и выплеснуть гнев

Все мы, взрослые и дети, переживаем разный спектр эмоций. Со временем накапливается напряжение, которое мы должны выплеснуть. Если этого не делать, мы можем срываться на своих близких.

Детям тоже важно научиться управлять своими эмоциями. Психолог Алла Рожкова рассказала, как ее дочь выплескивала напряжение и как она научилась управлять эмоциями.

Личный опыт

Дочери Аллы четыре года. Из-за постоянных переездов и стресса, вызванного войной, у дочери накопилось напряжение. Психолог подчеркнула, что напряжение есть у каждого члена семьи, все проявляют его по-разному.

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— Моя дочь, например, бьет меня, когда злится или не справляется с интенсивными эмоциями и переживаниями, — делится Алла. Однако ее семья против насилия, ребенка никто не бьет, даже легонько, в ответ.

— Я не поддерживаю идею “ударить в ответ, чтобы почувствовала, как это”. Мы пытаемся выяснить и решать проблему, — говорит она.

Упражнение, которое поможет ребенку снять напряжение

Если не помогать ребенку разобраться с эмоциями и не научить их понимать и выражать, в результате можно получить эмоционально запутанного взрослого человека, — рассказывает Алла.

Психолог работает со взрослыми, поэтому попросила совета у коллеги. Та ей посоветовала технику для сброса напряжения и разработки навыков выстраивания границ, где и как можно выражать гнев.

Упражнение Хороший и злой котик

Для выполнения этого упражнения нужно очертить определенную зону, в которой ребенок может быть злым котиком. Бить по мягкой безопасной поверхности, царапать и щипать. Важно, чтобы ребенок максимально проявил свои эмоции.

Но когда он выходит за пределы “злой зоны”, должен стать хорошим и мягким котиком. Психолог рекомендует выполнять это упражнение вместе.

— Делаю это упражнение с дочкой через день и замечаю, как уровень напряжения у нее уменьшается. Нам важно иметь время и место для выражения своих эмоций. И детям, и взрослым, особенно сейчас, — подчеркивает она.

Как помочь ребенку управлять гневом

Существует много советов, как помочь ребенку управлять своими эмоциями, гневом и правильно и безопасно его выплескивать. Самое главное — объяснить ребенку, что людей бить нельзя. Вместо этого можно предложить побить боксерскую грушу или подушку. Но так, чтобы ребенок не навредил себе.

Также можно записать на листе бумаги причину гнева и разорвать на мелкие кусочки. Пригодятся разнообразные техники дыхания, которые помогут успокоиться.

Хорошее упражнение Дыхание дракона. Надо вдыхать через нос и выдыхать через рот, словно дракон дышит огнем.

Если проблема возникла вечером, нужно успокоиться и обсудить ее утром. Тогда она не будет казаться столь серьезной, и найдутся способы ее решения.

Еще можно выплескивать эмоции с помощью игры, например, Сердитый жук. Когда ребенок сердится, предложи вместе поискать сердитого жука, заставившего малыша так чувствовать себя.

Ищите в ладонях, за ушками, в карманах. Но осторожно, потому что жук может перепрыгнуть на кого-то другого. Когда удастся поймать жука, нужно быстро выбросить его в окно на улицу.

Дети начинают злиться или устраивать истерики, когда не согласны с решением родителей. Ранее мы рассказывали, как родителям и детям вместе принимать решение.

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