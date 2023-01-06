Дитина б’ється та кусається? Допоможи їй навчитися контролювати емоції та виплеснути гнів

Усі ми, дорослі та діти, переживаємо різний спектр емоцій. З часом накопичується напруга, яку ми маємо виплеснути. Якщо цього не робити, ми можемо зриватися на своїх близьких.

Дітям теж важливо навчитися керувати своїми емоціями. Психологиня Алла Рожкова розповіла, як її донька виплескувала напругу та як вона навчилася керувати емоціями.

Особистий досвід

Дочці Алли чотири роки. Через постійні переїзди та стрес, який викликала війна, у доньки накопичилася напруга. Психологиня підкреслила, що напруга є в кожного члена родини, всі проявляють її по-різному.

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— Моя донька, наприклад, б’є мене, коли злиться або не може впоратися з інтенсивними емоціями та переживаннями, — ділиться Алла. Проте її родина проти насилля, і ніхто не б’є дитину, навіть легенько, у відповідь.

— Я не підтримую ідею “вдарити у відповідь, щоб відчула, як це”. Ми намагаємося з’ясувати та розв’язувати проблему, — каже вона.

Вправа, яка допоможе дитині зняти напругу

Якщо не допомагати дитині розібратися з емоціями та не навчити їх розуміти й виражати, в результаті можна отримати емоційно заплутану дорослу людину, — розповідає Алла.

Психологиня працює з дорослими, тому попросила поради у колеги. Та їй порадила техніку для викиду напруги й опрацювання навичок вибудовування кордонів, де і як ми можемо виражати гнів.

Вправа Хороший та злий котик

Для виконання цієї вправи треба окреслити певну зону, в якій дитина може бути злим котиком. Бити по м’якій безпечні поверхні, дряпати й щипати. Важливо, щоб дитина максимально проявила свої емоції.

Але коли вона виходить за межі “злої зони”, має стати добрим та м’яким котиком. Психологиня рекомендує виконувати цю вправу разом.

— Роблю цю вправу з донькою через день і помічаю, як рівень напруги у неї зменшується. Нам важливо мати час та місце для вираження своїх емоцій. І дітям, і дорослим, особливо зараз, — підкреслює вона.

Як допомогти дитині керувати гнівом

Існує багато порад, як допомогти дитині керувати своїми емоціями, гнівом та правильно й безпечно його виплескувати. Найголовніше — пояснити дитині, що людей бити не можна. Натомість можна запропонувати побити боксерську грушу чи подушку. Але так, щоб дитина не нашкодила собі.

Також можна записати на аркуші паперу причину гніву та розірвати її на дрібні шматочки. У пригоді можуть стати різноманітні техніки дихання, які допоможуть заспокоїтися.

Хорошою є вправа Подих дракона. Треба вдихати через ніс і видихати через рот, ніби дракон дихає вогнем.

Якщо проблема виникла ввечері, треба заспокоїтися й обговорити її вранці. Тоді вона не здаватиметься такою серйозною і знайдуться способи її рішення.

Ще можна виплескувати емоції за допомогою гри, наприклад, Сварливий жук. Коли дитина гнівається, запропонуй разом пошукати сварливого жука, який змусив малюка так почуватися.

Шукайте у долонях, за вушками, у кишенях. Але обережно, бо жук може перестрибнути на когось іншого. Коли вдасться спіймати жука, треба швидко викинути його у вікно на вулицю.

Діти починають злитися чи влаштовувати істерики, коли не погоджуються з рішенням батьків. Раніше ми розповідали, як батькам і дітям разом ухвалювати рішення.

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