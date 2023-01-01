Правило світлофора: як батькам і дітям разом ухвалювати рішення

Тотальний контроль як спосіб виховання негативно впливає на розвиток і психоемоційний стан дитини, її поведінку, звички й життєві установки в майбутньому. Так само і вседозволеність — розбещує і нарцисує дитя. Як ухвалювати рішення з дитиною, щоб вона вчилася самостійності — читай у нашому матеріалі.

Як ухвалювати рішення з дитиною, щоб вона вчилася самостійності

Привчити дитину до самостійності можна шляхом власного прикладу і правильного виховання. Щоб дитина відчувала власну суб’єктність і усвідомлювала, що слухатись батьків потрібно заради власної безпеки та добробуту, дійте разом за правилом світлофора. Про таку практику розповіла гештальт-терапевтка Галина Зарипова.

Розподіліть разом із дитиною сфери відповідальності між батьками та дитиною на три умовні зони: зелену, жовту і червону. Зелена — дитяча відповідальність, жовта — батьків разом із дитиною, червона — лише батьків.

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Для зручності намалюйте це на аркуші паперу, щоб дитина мала наочний приклад.

Зелена сфера — зона відповідальності дитини. Пропиши в її межах правила, ситуації та обставини, коли дитина може ухвалювати самостійні рішення.

Наприклад: коли читати книгу, коли телефонувати батькам, в які ігри гратись, що одягати, в якій послідовності виконувати домашнє завдання.

Жовта сфера — це правила, які можуть змінюватися для дитини залежно від ситуації, або рішення, щодо яких дитина має радитися з батьками.

Наприклад: на що витрачати кишенькові гроші, що їсти, які додаткові заняття або гуртки відвідувати, скільки часу проводити за телевізором або гаджетами, як проводити дозвілля, розпорядок дня.

Червона сфера — питання вирішують лише батьки. У цьому секторі зібрані правила, що стосуються безпеки дитини та її здоров’я.

Наприклад: не спілкуватися з незнайомцями та не відчиняти їм двері, не приймати запрошення від друзів піти в гості без відома батьків, не приймати пігулки без дозволу батьків, не втікати від батьків тощо.

Проаналізуйте разом готову схему. Якщо якогось кольору забагато, потрібно переглянути своє ставлення до ситуації. Наприклад, якщо більшість аркуша червона, можливо, ти багато забороняєш дитині.

Якщо багато жовтого, можливо, твої правила занадто умовні. Дитина має пам’ятати про важливість червоного сектору. Ці правила мають бути для неї непорушними та чіткими.

Раніше ми розповідали, як батькам побудувати довірливі стосунки з підлітками.

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