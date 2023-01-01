Батьківство

Правило світлофора: як батькам і дітям разом ухвалювати рішення

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 01 Січня 2023, 11:00
Як приймати рішення разом з дитиною, щоб вона вчилась самостійності
Фото: Pexels

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