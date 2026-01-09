Коли іменини Степана та Степанів день — дата за новим календарем та традиції свята

Ім’я Степан зустрічається у святцях щомісяця. Колись вкрай поширене, воно і нині приваблює своїм впевненим та водночас м’яким звучанням. Що означає це ім’я, коли святкують іменини Степана за старим та новим церковним календарем — читай у матеріалі.

Значення імені Степан

Ім’я має давньогрецьке коріння, походить від слова стефанос, яке має значення: діадема, вінець або корона. Цікаво, що у барвистій міфології давніх греків вінець був атрибутом богині Гери — покровительки шлюбу та дружини верховного бога Олімпу Зевса.

Ім’я поширилося Європою, набуваючи у кожній країні власного звучання. Так утворилися іншомовні варіанти Степана: Стівен, Стефан, Штефан, Етьєн, Іштван, Естебан.

В українській мові поширені такі пестливі та розмовні форми Степана, як Стецько, Стефко, Штефко, Степаня, Стьопа, Степанко, Стеша, Стеня.

Чимало серед Степанів і визначних персон. Приміром: Степан Бандера, один з найвідоміших очільників українського націоналістичного руху 20 століття; картограф Степан Рудницький, живописець Степан Кобилянський, письменник Степан Процюк. Список можна продовжувати довго.

Коли іменини Степана

Іменини Степана раніше припадали на 9 січня, нині — на 27 грудня. Це третій день Різдва, коли віряни східного обряду відзначають свято Святого першомученика Степана (Стефана).

День 27 грудня вважається головними іменинами. Але небесного покровителя усіх Степанів святого Стефана Першомученика вшановують також 4 січня, 2 серпня та 15 вересня (за новим церковним календарем).

Степанів день: передісторія свята

Пам’ять Святого первомученика Степана або Степанів день відзначають 27 грудня. В Біблії описується, що за часів перших християн Святий Степан правив церковні служби у Єрусалимі. Він володів даром слова, його натхненні проповіді навертали у віру сотні людей, а його відданість християнству була оцінена впливовою посадою — Степан став архідияконом.

Проповідуючи, святий говорив про чудеса, які сотворив Христос, це привертало до церкви іще більше нових вірян, і служителі юдейської церкви, фарисеї, дуже не любили його за це і вдалися до підступного зговору.

Святого схопили, а фальшиві свідки оговорили його: мовляв, порочив у своїх проповідях Моісея та Бога. Степана наказали вбити, обравши жорстоку страту через побиття камінням. Тіло замученого святого кинули на розтерзання диким звірам.

Після страти Степана арешти християн у Єрусалимі значно почастішали, фарисеї у такий спосіб намагалися припинити масове розповсюдження нової віри.

У 560 року прах мученика було перепоховано у римській церкві Сан Лоренцо-фуорі-ле-Мура. Його канонічне зображення містить мученицький вінець на голові. А великий Рембрандт зобразив смерть святого у своїй роботі Побиття камінням святого Степана.

Степанів день: традиції

Здавна в Україні святого Степана шанували як покровителя худоби. У цей день пастухи укладали з селянами угоду на випас худоби, тож в народі побутувало прислів’я: Степанів день пастуха рік годує.

27 грудня ще тривають Святки, тож у Степанів день заведено ходити в гості, вітати зі святами рідних, друзів, сусідів. Традиційно усі збираються за щедрим святковим столом та співають колядки.

