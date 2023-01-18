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Адское утро в Броварах: возле детсада упал вертолет, есть погибшие

Елена Яковлева, редактор сайта 18 января 2023, 09:32
Бровари: новини 18 січня — біля дитячого садка впав гвинтокрил

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