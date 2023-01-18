Адское утро в Броварах: возле детсада упал вертолет, есть погибшие

Еще одно неспокойное утро в Киевской области. Взрывы в Броварах прогремели 18 января утром. Позже стало известно о пожаре в детском саду.

Бровары: новости 18 января

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что 18 января в Броварах Киевской области произошел взрыв, после которого начался пожар.

Представительница полиции Киевской области Ирина Прянишникова рассказала Суспільному, что вблизи детского сада упал вертолет.

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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба уточнил, что во время трагедии в детсаду находились дети и сотрудники заведения. Всех уже эвакуировали.

Обновлено 10:25. По данным МВД, жертвами падения вертолета стали 18 человек, из которых трое — дети. Еще 26 человек ранены (из них 12 детей).

Обновлено 10:10. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в результате трагедии погибли 16 человек, из них двое — дети.

Среди погибших девять человек были на борту вертолета, в том числе Денис Монастырский и Евгений Енин.

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, — написал Клименко.

В эфире телемарафона спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что упавший в Броварах вертолет был предназначен для нужд ГСЧС.

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