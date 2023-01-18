Авиакатастрофа в Броварах: среди погибших — руководство МВД — детали трагедии

Украину всколыхнуло очередное беспокойное утро. 18 января в Броварах в Киевской области упал вертолет. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, государственный секретарь Министерства Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин. Читай подробнее, кто погиб в Броварах из-за падения вертолета.

Кто погиб из-за падения вертолета в Броварах

По состоянию на 11:00 известно о 18 погибших, среди которых трое детей. 29 раненых, из которых 15 детей. Пострадавшим оказывается помощь. На месте работают все оперативные службы.

О произошедшей трагедии сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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— Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС.

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь, — написал Игорь Клименко.

Авиакатастрофа произошла вблизи детского сада. Там были дети и персонал. Всех эвакуировали.

Информацию о гибели государственных деятелей Дениса Монастырского, Юрия Лубковича и Евгения Енина подтвердили в Нацполиции. На борту находились девять человек. Все они погибли.

Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах

По состоянию на 11:00 известно о 18 погибших, среди которых трое детей. 29 раненых, из которых 15 детей. Пострадавшим оказывается помощь. На месте работают все оперативные службы.

Ранее мы рассказывали, что происходит на месте трагедии в Днепре.

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