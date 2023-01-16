Криков больше не слышно… Что происходит на месте ракетного удара в Днепре

14 января российские оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд, а люди оказались под завалами. Спасательная операция продолжается до сих пор. В Днепре трехдневный траур. Что сейчас происходит на месте трагедии в Днепре, смотри в нашем материале.

Днепр: погибшие и что сейчас происходит на месте трагедии

Теракт, совершенный россиянами, унес жизни уже 40 человек, среди них двое — дети. Еще 75 человек травмированы и ранены, считаются пропавшими без вести более 30 человек. Поисково-спасательная операция длится вторые сутки. Сотни спасателей работают без отдыха, чтобы найти под завалами живых.

Анастасия Неверная вживую рассказала о результатах второго поискового дня. На месте трагедии находится очень много людей. В воздухе стоит запах гари и успокоительного.

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Спасатели периодически объявляют минуты тишины — они здесь самые страшные, потому что сначала из-под завалов звучало много криков, сейчас страшно, потому что криков уже не слышно.

Завалы разбирают вручную, чтобы не навредить тем, кто может под ними находиться. Потушить полностью пожар удалось только через сутки. Уцелевшие подъезды придется отселить. Боль в глазах переживших это людей не выразить словами.

Я была под стенкой, все летало по квартире, такого количества стекла я никогда в жизни не видела, — говорит жительница разрушенного дома Лидия Никулина.

40 из 75 пострадавших госпитализированы, из них семеро детей. Самой тяжелой пациенткой является девятилетняя девочка, за ее жизнь борются врачи. У девочки перелом двух бедер, сотрясение мозга, осколочные травмы правой голени.

Последствия ракетного удара по Днепру 14 января

Последняя цифра погибших — 40 человек, она растет каждый час. Фотография девушки, сидевшей на руинах дома, облетела сеть. Когда ее спасали, она ничего не знала о судьбе своих родителей. Теперь стало известно, что родители погибли.

Судьба еще 35 жильцов дома до сих пор неизвестна. На месте трагедии, кроме спасателей, работают и волонтеры. Возможно, сегодня вечером разбор завалов завершится.

Местные сплотились с первых минут. Люди работают вместе, несут последние деньги и все самое необходимое для пострадавших. Помогают даже дети и пожилые люди.

Сейчас нет необходимости нести ничего к месту трагедии.

Ранее мы рассказывали о реакции мира на ракетный удар по Днепру.

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