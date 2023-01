Просто дайте им то, что нужно для победы! Реакция мира на ужасающий удар по Днепру

Из-за российской агрессии ужасные разрушения продолжаются, а мирные люди погибают в своих домах. Недавно, после “прилета” российской ракеты в жилой дом в Днепре, украинцы снова почувствовали жгучую боль друг друга.

Под завалами оказались жители всего подъезда. По состоянию на 16 января погибли 35 человек — среди них двое детей, а травмированы 75. Судьба еще 35 жильцов дома остается неизвестной. Спасатели продолжают работать непрерывно, в надежде найти еще кого-то живого.

Такой террор невозможно пропустить мимо и забыть, а как отреагировало международное сообщество и мировые лидеры? Кто из них поддержал Украину теплыми словами, а кто — решительными призывами к действию, читай в материале.

Как отреагировал Европарламент и страны Европы

Бывший премьер-министр Бельгии и европарламентарий Ги Верхофстадт призвал Запад решительно ответить на российский террор: радикально ужесточить санкции против РФ и направить Украине замороженные деньги российского Центрального банка.

После сегодняшней террористической атаки России откажемся от дополнительных санкций и перейдем к одному:

— против всех западных компаний и лиц, имеющих дело с Россией;

— список Навального из 6700 приближенных к Путину;

— пришлите замороженные €300 млрд российского ЦБ прямо в Украину! — написал Верхофстадт в своем Twitter и добавил фото изуродованного здания в Днепре.

After Russia’s terror attack today, let’s give up on incremental sanctions & go for one set:



— against all western companies & individuals who deal with Russia;

— Navalny’s list of 6.700 Putin cronies;

— Send the frozen €300 billion of Russian Central Bank directly to Ukraine! pic.twitter.com/oqlw38G2jX — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 14, 2023

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс возмутился, что западное вооружение поступает в Украину слишком медленно и не в тех объемах, которые могли бы остановить нападения России. Его высказывание в Twitter стало довольно решительным и однозначным.

Российские нацисты могут безнаказанно бомбить Киев, но украинцы не могут получить дальнобойную артиллерию, не могут получить танки и истребители для освобождения оккупированных и аннексированных территорий, потому что кто-то считает это провокацией? Абсурд.

#Russia’s Nazis can bomb Kyiv with impunity, but Ukrainians can’t get long-range artillery, can’t get tanks and fighter jets to liberate occupied and annexed territories, because someone thinks it might be provokative? Absurd. #FreeLeopards, #ATACMS. pic.twitter.com/7A4J9jWuQs — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 14, 2023

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий тоже выразил поддержку Украине в Twitter и призвал международное сообщество к действиям.

Россия намеренно продолжает совершать военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать сейчас и вынудить их остановиться.

Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.



Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023

Как отреагировали страны G7

США

Администрация президента Соединенных Штатов осудила российские атаки 14 января и уничтожение жилого дома в Днепре. Американский телеканал CNN распространил комментарий представителя Белого дома.

Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, нанося удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, обеспечивающей светом и теплом украинское гражданское население.

В заявлении также отметили, что США продолжат работу по привлечению российских сил к ответственности за все преступления.

Не менее решительно ответил старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро. Он посвятил трагедии в Днепре не один твит, где осудил террористические действия оккупантов и призвал мир предоставить Украине необходимые инструменты для победы.

Это можно было предотвратить. Надо было предотвратить. Отправьте в Украину танки, F-16, ATACMS. Просто дайте им то, что нужно для победы! Остановите российский терроризм.

This could have been prevented. It should have been prevented. Send Ukraine tanks, F-16s, ATACMS. Just give them what they need to win already! Stop Russian terrorism pic.twitter.com/Zs2YFAe5FT — Paul Massaro (@apmassaro3) January 14, 2023

Великобритания

Британский посол в Украине Мелинда Симонс заявила, что Россия хочет разрушить намерение украинцев жить свободно, о чем написала сообщение в Twitter.

Украинский народ борется за справедливый и крепкий мир, борется за свое существование, за свое право свободно жить. Россия нацелилась на них за то, что они хотят этого.

???????? people are fighting for a just and lasting peace, they are fighting for their existence, for their right to live free. ???????? targets them directly for wanting these things. pic.twitter.com/fODNffW77O — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2023

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал российские атаки по Днепру “подлыми и отвратительными” и осудил акт насилия со стороны РФ.

Атаки России на жилой дом в Днепре являются подлыми, отвратительными и совершенно неприемлемыми. Канада однозначно осуждает это насилие — мы стоим с народом Украины и будем продолжать обеспечивать ему необходимую поддержку.

Russia’s attacks on residential buildings in Dnipro, Ukraine are despicable, abhorrent, and completely unacceptable. Canada condemns this violence unequivocally – we stand with the people of Ukraine, and we’ll continue to make sure they have the support they need. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 14, 2023

Германия

Министерство иностранных дел Германии заявило, что после атаки 14 января россиян необходимо привлечь к ответственности. Также Германия твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее в военной, экономической, гуманитарной и политической сферах.

Ответственные за эти преступления должны быть привлечены к ответственности: от российских солдат, которые насилуют и обстреливают ракетами дома в Днепре, до руководства, отдающего приказы.

Террор в Днепре стал одной из причин, почему министр иностранных дел Германии Аналена Бербок завтра отправляется в Гаагу.

Die Verantwortlichen für diese Verbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden — von russischen Soldaten, die vergewaltigen & Raketen auf Wohnhäuser in #Dnipro schießen, bis zur Führung, die diese Verbrechen befiehlt — auch deswegen reist @ABaerbock morgen nach Den Haag. 2/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 15, 2023

После массированной атаки на жилую многоэтажку в сети появилось множество фотографий с разрушениями, погибшими и пострадавшими.

После просмотра такого контента ты можешь чувствовать себя плохо, тревожно и растерянно. Читай, что такое синдром свидетеля и как с ним справиться.

