Война в Украине

Просто дайте им то, что нужно для победы! Реакция мира на ужасающий удар по Днепру

Вероника Кононенко, редактор сайта 16 января 2023, 12:00
дніпро
Фото: Facebook ГСЧС Украины

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