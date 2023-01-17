Снесли целый подъезд! Разбор завалов дома в Днепре завершен — подробности и количество жертв

Праздничные дни или будни — для российских оккупантов это не важно. Единственное, что их интересует, это террор и полное уничтожение мирного населения Украины. Не исключением стал и сегодняшний день, 14 января, когда россияне обстреляли Днепр.

Обстрел Днепра 14 января — последние новости

Вражеский снаряд попал в многоквартирный дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день.

В настоящее время на месте уже работают ГСЧС и все городские службы. Под завалами находятся люди — целые семьи, которые были дома.

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Также чиновник добавил, что отлично знает дом, в который прилетел российский снаряд. Кирилл Тимошенко родился и проживал рядом с этим зданием.

Знаю людей из этого района. Приветливы и дружелюбны!

Удар по многоэтажке Днепра: сколько людей погибли

Обновлено 13:30. По состоянию на 13:00 вторника, 17 января, поисковые работы возле многоэтажки в Днепре завершены.

Власти озвучили последние цифры касательно жертв российской атаки: 44 человека погибли (из них 5 детей), пострадали 79 человек (из них 16 – дети).

Обновлено 09:30 (вторник, 17 января). По последним данным, 40 человек погибли (из них трое — дети), еще 79 человек ранены в результате атаки России по жилому дому. Информации о 25 людях до сих пор нет.

Обновлено 13:30. В результате российской атаки погибли 40 человек, из них — три ребенка. Ранения получили 75 человек. До сих пор пропавшими без вести остаются 46 жителей дома. Такие обновленные данные предоставляет ГСЧС.

Обновлено в 08:00 (понедельник, 16 января). Последние цифры пугают. 35 погибших, среди которых двое детей, 75 человек ранены. Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиски продолжаются.

Обновлено в 19:00. Уже 30 погибших и 75 пострадавших, среди тяжелых есть 9-летняя девочка, она в это время гуляла возле дома, — сообщила в эфире телемарафона советница главы ОВА Наталья Бабаченко.

Обновлено: 17:45. Число погибших в результате ракетного удара по Днепру возросло до 29 человек, сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

Обновлено в 15:20. Президент Владимир Зеленский сообщил о последних данных из Днепра: 25 погибших, 73 пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому. Еще 43 человека пропали без вести.

Обновлено: 13:00. Число погибших возросло до 22 человек.

Обновлено: 11:30. Достали женщину из-под завалов. Погиб 21 человек, из них 1 ребенок. Травмирован 71 человек, из них 13 детей. Спасены 39 человек, из них 6 детей.

По информации ГУ ЧП разыскивается 40 человек. Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается.

Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

Обновлено в 10:20. В Днепре разобрали около 45% завалов после ракетной атаки россиян по многоэтажке. Сроков, когда будут завершены работы, не называют. Спасатели будут работать, пока не найдут всех пропавших без вести.

По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, среди которых один ребенок. Ранены — 73 человека. Неизвестной остается судьба 35 человек.

Обновлено в 09:00. На данный момент есть информация о более 20 погибших. По более чем 40 людям получили заявки на поиск.

Спасатели работали всю ночь, операция продолжается. На месте находятся около 550 сотрудников ГСЧС. Об этом сообщил в эфире телемарафона Олег Кушнирук, заместитель руководителя ГУ по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Днепропетровской области.

Обновлено в 08:00 (15 января): По состоянию на утро воскресенья известно о 18 погибших от удара россиян, в том числе — один ребенок. Еще 73 человека ранены, более 40 – в больнице. Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается, до сих пор неизвестна судьба более 40 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обновлено в 17:45: Известно о 5 погибших.

Обновлено в 19:45. Кирилл Тимошенко: российская ракета попала в дом, в котором 16 подъездов и проживало около 1700 жителей.

Число раненых возросло до 60, из них 12 детей.

В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек (около 50 детей). Это страшные цифры, на которые ориентируются спасатели, разгребая завалы.

Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем-теплом более 1000 человек.

По состоянию на 21:50. Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

В результате ракетного удара:

погибли 9 человек, из них 1 ребенок

спасены из здания 37 человек, из них 6 детей

травмировано 64 человека, из них 14 детей.

22:43: 10 погибших.

23:05: — Уже известно о 12 погибших, — ОВА.

Твари, — подытожил Валентин Резниченко.

Кроме того, на место попадания выехал городской голова Борис Филатов. Чиновник отметил, что сейчас район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения. Также на месте плохая связь. Но, несмотря на все сложности, завалы будут разбирать всю ночь.

Скоты, — коротко добавил Борис Филатов.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук также прокомментировал ситуацию в Днепре и отметил, что действия российских оккупантов выглядят как очередная агония террористов.

Запустить десятки ракет по мирным городам, по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, руководствуясь осатаневшим стремлением все уничтожить и разрушить. Все — от бессилия и слабости.

Снесли целый подъезд! Разбор завалов дома в Днепре завершен — подробности и количество жертв / 10 Фотографий

Фото: журналист Фактов ICTV Егор Ромахло

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что обстрел Днепра российской армией — это еще один мощный сигнал того, что Россия должна быть немедленно исключена из Совета Безопасности ООН.

Ее присутствие в этом органе — позор для всего мира.

Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу. pic.twitter.com/RgnVsqciRz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023

Также утром 14 января оккупанты обстреляли столицу Украины. Читай, какая ситуация в Киеве после обстрелов.

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