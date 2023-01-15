Смертоносная ракета, выпущенная по Днепру — что о ней известно и почему ПВО ее не сбивала

Обстрел Днепра 14 января в очередной раз доказал, что у россиян нет ничего человечного и они убивают ради убийства. Разрушенная девятиэтажка и ее мирные жители, оказавшиеся под завалами, не должны были стать никакой военной целью.

Однако по состоянию на 08:50 15 января уже 20 днепрян погибли, 73 — ранены. Судьба еще более 40 жителей дома неизвестна.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил, что это была за смертоносная ракета и почему наши силы ПВО не смогли ее уничтожить.

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Олещук сообщил, что вчера пять дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ выпустили по Украине пять крылатых ракет Х-22.

Украинские радиолокационные средства обнаружили примерное место запуска, высоту и скорость полета ракет. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

Ракета Х-22, которую российские террористы запустили из Курской области около 15:30 14 января, попала в многоэтажку в Днепре по ул. Набережная Победы.

Что известно о ракетах Х-22:

Масса боевой части — около 950 кг.

Максимальная дальность — до 600 км.

Однако при применении с большого расстояния отклонение от цели может составлять сотни метров.

Может ли Украина сбивать ракеты Х-22

У Вооруженных Сил Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.

— С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны, — говорится в сообщении Олещука.

Соответствующую информацию также объявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Мы не можем сбивать ракету Х-22. Это ракета, которая имеет сверхзвуковую скорость – 4000 километров в час в полете. Нет у нас средств, способных перехватить эту ракету в воздухе.

Украина могла бы сбивать ракеты Х-22, если бы западные партнеры передали нам зенитные ракетные комплексы, например Patriot PAC-3 или SAMP-T. Только они могут перехватывать такие воздушные цели.

В то же время, Игнат отметил, что российская пропаганда умело использует заявления любых лиц, приближенных к власти, для того, чтобы вести против нас информационную войну. Именно так в Воздушных силах прокомментировали заявление Алексея Арестовича, растиражированное росСМИ и пабликами.

Напомним, 14 января 2023 года российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре и снесла целый подъезд. Десятки людей погибли или получили ранения.

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