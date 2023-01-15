Смертоносна ракета, випущена по Дніпру — що про неї відомо та чому ППО її не збивала

Обстріл Дніпра 14 січня вкотре довів, що росіяни не мають нічого людяного та вбивають заради вбивства. Зруйнована дев’ятиповерхівка та її мирні мешканці, які опинились під завалами, не мали б стати жодною військовою ціллю.

Однак станом на 08:50 15 січня вже 20 дніпрян загинуло, 73 — поранено. Доля ще понад 40 жителів будинку невідома.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що це була за смертоносна ракета та чому наші сили ППО не змогли її знищити.

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Олещук повідомив, що вчора п’ять дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ випустили по Україні п’ять крилатих ракет Х-22.

Українські радіолокаційні засоби виявили приблизне місце запуску, висоту та швидкість польоту ракет. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря.

Ракета Х-22, яку російські терористи запустили з Курської області близько 15:30 14 січня, влучила в багатоповерхівку у Дніпрі по вул. Набережна Перемоги.

Що відомо про ракети Х-22:

Маса бойової частини — близько 950 кг.

Максимальна дальність — до 600 км.

Однак при застосуванні з великої відстані відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Чи може Україна збивати ракети Х-22

У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.

З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони, — йдеться в повідомленні Олещука.

Відповідну інформацію також оголосив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ми не можемо збивати ракету Х-22. Це ракета, яка має надзвукову швидкість — 4000 кілометри на годину в польоті. Немає у нас засобів, здатних перехопити цю ракету у повітрі.

Україна могла б збивати ракети Х-22, якби західні партнери передали нам зенітні ракетні комплекси, наприклад, Patriot PAC-3 чи SAMP-T. Лише вони можуть перехоплювати такі повітряні цілі.

Водночас Ігнат зазначив, що російська пропаганда вміло використовує заяви будь-яких осіб, наближених до влади, щоб вести проти нас інформаційну війну. Саме так у Повітряних силах прокоментували заяву Олексія Арестовича, розтиражовану росЗМІ та пабліками.

Нагадаємо, 14 січня російська ракета Х-22 поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі й знесла цілий під’їзд. Десятки людей загинули чи зазнали поранень.

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