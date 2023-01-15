Україна

Смертоносна ракета, випущена по Дніпру — що про неї відомо та чому ППО її не збивала

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Січня 2023, 10:05
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Актуальна карта бойових дій в Україні 15 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:05:52
Ситуація в Соледарі сьогодні, 14.01.2023 - що відбувається в місті
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