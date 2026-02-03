Ракета Х-22: характеристики снаряда, якими Росія атакує Україну

Однією з найбільш поширених ракет РФ під час атак є Х-22. Що це за снаряд і його характеристики — читай у матеріалі.

Х-22 ракета: що собою являє

Військовий експерт Олександр Коваленко доволі скептично ставиться до потужності ракет Х-22, називаючи їх старими радянськими снарядами:

Вже можна говорити про стандартне розмаїття номенклатури застосованих Росією ракет. Упевнений, сьогодні у списку знищених ракет будуть Х-101, Калібр і навіть старі радянські Х-22, які пройшли ремонтно-відновлювальні роботи. Це підтверджує обмеженість БК РВВ.

І це — правда, адже, за даними ЗСУ, ППО збили більшість російських снарядів. А саме — 54 ракети.

Експерт додав, що в ракеті Х-22 виробництво відсутнє та відновленню не підлягає.

Нині ці ракети вилучаються із зберігання, причому залишилися ті, які непридатні для застосування.

Вони проходять тривалі відновлювальні, ремонтні роботи, після чого вже застосовуються в Україні.

Х-22 ракета: характеристики снаряда

Х-22 це протикорабельна надзвукова крилата ракета, носієм якої є літак Ту-22М3. Вона призначена для ураження морських цілей (авіаносців та їх ударних груп), а також наземних цілей.

Її ще називають Бурею. Вона справді виготовлена Росією ще у СРСР. Надзвукову крилату протикорабельну ракету повітряного базування великої дальності розробляли для того, аби вражати радіолокаційно-контрастні точкові та площинні цілі (авіаносних ударних груп).

У ній є спеціальна (ядерна) бойова частина. Х-22 коштує недорого, як для крилатої ракети — до 500 тис.дол.

Ракета Х-22: характеристики

Х-22 точність — кілька км;

швидкість ракети Х-22 — 3,5 махів;

має висоту польоту до 13 км;

стартова маса до 6 000 кг;

стріляє на відстані до 300 км;

застосовується на висоті 10 км.

Ракета Х-22: коли тестували

Вперше запустили цю ракету рівно 60 років тому. Однак випробування вона проходила доволі важко через велику кількість технічних помилок.

Тому тестування затягнулося на роки.

Зараз Х-22 доволі часто використовує Росія для масованих ракетних обстрілів.

Фото: Wikiwand

