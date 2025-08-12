Ракета Х-22: характеристики снаряда, которыми Россия атакует Украину

Военные эксперты все чаще говорят о дефиците ракет в России. Однако, все же у московитов немного крылатых еще имеется.

Одной из более распространенных ракет РФ является Х-22. Что это за снаряд и его характеристики — читай в материале.

Х-22 ракета: что собой представляет

Военный эксперт Александр Коваленко достаточно скептически относится к мощности ракет Х-22, называя их старыми советскими снарядами:

Уже можно говорить о стандартном разнообразии номенклатуры применяемых ракет. Уверен, сегодня в списке уничтоженных ракет будут Х-101, Калибр и даже старые советские Х-22, прошедшие ремонтно-восстановительные работы. Это подтверждает ограниченность БК РОВ.

И это правда, ведь, по данным ВСУ, ПВО сбили большинство российских снарядов. А именно — 54 ракеты.

Эксперт добавил, что по ракете Х-22 производство отсутствует и возобновлению не подлежит.

В настоящее время эти ракеты изымаются из хранения, причем, остались непригодные для применения.

Они проходят длительные восстановительные, ремонтные работы, после чего уже используются в Украине.

Х-22 ракета: характеристики снаряда

Х-22 это противокорабельная сверхзвуковая крылатая ракета, носителем которой является самолет Ту-22М3. Она предназначена для поражения морских целей (авианосцев и их ударных групп), а также наземных целей.

Ее еще называют Бурей. Она действительно изготовлена Россией еще в СССР. Сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету воздушного базирования большой дальности разрабатывали для того, чтобы поражать радиолокационно-контрастные точечные и плоскостные цели (авианосных ударных групп).

В ней есть специальная (ядерная) боевая часть. Х-22 стоит недорого, как для крылатой ракеты — до 500 тыс. долл.

Характеристики: Ракета Х-22

Х-22 точность — несколько км;

скорость ракеты Х-22 — 3,5 махов;

имеет высоту полета до 13 км;

стартовая масса до 6000 кг;

стреляет на расстоянии до 300 км;

применяется на высоте 10 км.

Ракета Х-22: когда тестировали

Впервые была запущена эта ракета ровно 60 лет назад. Однако испытания она проходила довольно тяжело из-за большого количества технических ошибок.

Потому тестирование затянулось на годы.

Сейчас Х-22 часто использует Россия для массированных ракетных обстрелов.

Напомним, 14 января 2023 года российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре и снесла целый подъезд. Десятки людей погибли или получили ранения.

