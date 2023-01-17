Знесли весь під’їзд! Розбір завалів будинку у Дніпрі завершено — подробиці та кількість жертв

Святкові дні чи будні — для російських окупантів це не важливо. Єдине, що їх цікавить — це терор та повне знищення мирного населення України. Не винятком став і сьогоднішній день, 14 січня, коли росіяни обстріляли Дніпро.

Обстріл Дніпра 14 січня — останні новини

Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Просто нелюди, немає як мінімум одного під‘їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день.

Наразі на місці вже працюють ДСНС та всі міські служби. Під завалами знаходяться люди — цілі родини, які були вдома.

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Також посадовець додав, що чудово знає будинок, у який прилетів російський снаряд. Кирило Тимошенко народився та проживав поруч із цією будівлею.

Знаю людей з цього району. Привітні і доброзичливі!

Удар по багатоповерхівці Дніпра: скільки людей загинули

Оновлено 13:30. Станом на 13:00 вівторка, 17 січня, пошукові роботи біля багатоповерхівки у Дніпрі завершено.

Останні цифри щодо жертв російської атаки такі: 44 людини загинули (з них 5 дітей), постраждали 79 людей (з них 16 – діти).

Оновлено 09:30 (вівторок, 17 січня). За останніми даними, 40 людей загинули (з них троє — діти), ще 79 людей поранені внаслідок атаки Росії по житловому будинку. Ще 25 людей досі розшукуються.

Оновлено 13:30. Унаслідок російської атаки загинули 40 людей, з них — три дитини. Поранення дістали 75 людей. Досі розшукують 46 мешканців будинку. Такі оновлені дані надає ДСНС.

Оновлено 08:00 (понеділок, 16 січня). Останні цифри лякають. 35 загиблих, серед яких двоє дітей, 75 поранених. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошуки тривають.

Оновлено: 19:00. Наразі вже 30 загиблих і 75 постраждалих, серед важких є 9-річна дівчинка, вона в цей час гуляла біля будинку, — повідомила в ефірі телемарафону радниця голови ОВА Наталія Бабаченко.

Оновлено: 17:45. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросло до 29 осіб, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Оновлено: 15:20. Президент Володимир Зеленський повідомив про останні дані з Дніпра: 25 загиблих, 73 постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому будинку. Ще 43 людини розшукуються.

Оновлено: 13:00. Кількість загиблих зросла до 22 осіб.

Оновлено: 11:30. Дістали жінку з-під завалів. Загинуло 21 особа, з них 1 дитина. Травмована 71 особа, з них 13 дітей. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей.

За інформацією ГУ НП розшукується 40 осіб. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває.

Вивезено приблизно 3780 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Оновлення 10:20. Наразі у Дніпрі розібрали близько 45% завалів після ракетної атаки росіян по багатоповерхівці. Строків, коли буде завершено роботи, не називають. Рятувальники працюватимуть, доки не знайдуть всіх зниклих безвісти.

За останніми даними, внаслідок атаки загинула 21 людина, серед яких одна дитина. Поранено 73 особи. Невідомою залишається доля 35 людей.

Оновлення 09:00. Відомо про більш як 20 загиблих. Щодо понад 40 осіб отримали заявки на пошук.

Рятувальники працювали всю ніч, операція триває. На місці залучено близько 550 надзвичайників. Про це повідомив в ефірі телемарафону Олег Кушнірук, заступник керівника ГУ з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Дніпропетровській області.

Оновлення 08:00 (15 січня): Станом на ранок неділі відомо про 18 загиблих від удару росіян, зокрема одна дитина. Ще 73 людини поранені, понад 40 — у лікарні. Серед потерпілих є люди у важкому стані.

Рятувальна операція триває, невідома доля ще понад 40 людей. Таку інформацію надає очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Оновлено о 17:45: Відомо про 5 загиблих.

Станом на 19.45. Кирило Тимошенко: російська ракета влучила в будинок, в якому 16 під‘їздів та проживало близько 1700 мешканців.

Кількість поранених зросла до 60, з них 12 дітей.

В зруйнованому під‘їзді 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей (близько 50 дітей). Це страшні цифри, на які орієнтуються рятувальники, розгрібаючи завали.

Весь будинок без електрики, газу, без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом-теплом понад 1000 осіб.

Станом на 21.50. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються.

Внаслідок ракетного удару:

загинуло 9 осіб, з них 1 дитина

врятовано з будівлі 37 осіб, з них 6 дітей

травмовано 64 особи, з них 14 дітей.

22:43: 10 загиблих осіб.

23:05: — Вже відомо про 12 загиблих, — ОВА.

Тварюки, — підсумував Валентин Резніченко.

Крім того, на місце влучання виїхав міський голова Борис Філатов. Посадовець зазначив, що зараз район повністю знеструмлений та відключений від систем життєзабезпечення. Також на місці поганий зв’язок. Та попри всі складнощі, завали будуть розбирати всю ніч.

Скоти, — коротко додав Борис Філатов.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також прокоментував ситуацію в Дніпрі та зазначив, що дії російських окупантів виглядають як чергова агонія терористів.

Запустити десятки ракет по мирних містах, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках, керуючись осатанілим прагненням усе знищити та зруйнувати. Усе — від безсилля та слабкості.

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Фото: журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що обстріл Дніпра російською армією — це ще один дуже потужний сигнал того, що Росія має бути негайно виключена з Ради Безпеки ООН.

Її присутність у цьому органі — ганьба для всього світу.

Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу. pic.twitter.com/RgnVsqciRz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023

Також вранці 14 січня окупанти обстріляли столицю України. Читай, яка ситуація у Києві станом після обстрілів.

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