Ракетна атака на столицю: у Києві пролунала серія вибухів до оголошення тривоги

Неспокійний ранок у Києві. 14 січня близько 9.30 ранку у столиці пролунала серія потужних вибухів. За кілька хвилин після цього було оголошено повітряну тривогу.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про ракетну атаку на місто та закликали перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Тим часом заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив про те, що ціллю росіян стали об‘єкти критичної інфраструктури.

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За словами міського голови Києва Віталія Кличка, вибухи лунали у Дніпровському районі Києва.

Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях! — написав він.

Тим часом у МВС просять зберігати інформаційну тишу та не видавати місця знаходження ППО.

А саме — не публікувати фото і відео роботи систем протиракетної оборони і геолокацію військових, а також не висловлювати припущень, не аналізувати, яка зброя використовується і для чого.

За оновленою інформацією, у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети.

Постраждалих немає, — пише Кличко.

Кирило Тимошенко повідомляє, що у селищі Копилів Київської області, під час ранкової атаки, зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна.

Попередньо інформації про постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

У КМВА повідомили про пошкодження автівки у Дарницькому районі.

У Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину. Попередньо без постраждалих. Також уламками пошкодило нежитлову будівлю в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих.

Голова ОВА Олексій Кулеба підсумував, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків.

Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих.

До того ж стало відомо, що у Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце.

Детальну інформацію про ситуацію на фронті дивись на карті бойових дій.