Актуальна карта бойових дій в Україні 14 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Як нам не хотілося б назвати своїх захисників титанами, суперменами, чи котиками, але першочергово вони — люди. Живі люди, які мають свої болі, радощі та справжні поранення.

Вони — українці. Горді громадяни, які люблять свою країну понад усе та віддають найдорожче за її свободу.

Вони — наші рідні. Брати та сестри, сини та доньки, татусі та матусі — усі ті, кого ми так любимо і чекаємо вдома, поки їхня робота вимагає від них стійкості. І ми їм допоможемо вистояти, і разом переможемо.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує риторику країни-окупанта:

Путін зберігає нереалістичні очікування щодо здатності Росії швидко компенсувати втрати.

Також очільник Кремля, ймовірно, шукає цапа відбувайла за боротьбу бази російської оборонної промисловості, щоб вирішити проблеми з обладнанням і технологіями.

Водночас команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Залишається небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Водночас мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворожі танкові та артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку обстрілів зазнали передмістя та місто Херсон.

Українська авіація протягом доби завдала дев’ять ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, один зенітний ракетний комплекс та три склади боєприпасів ворога.

Довгий час світові лідери та представники різних країн не вірили у сили українців та нашу здатність дати гідну відсіч ворогу. Через свої побоювання вони відмовляли нам як у постачанні зброї, так і вступі до НАТО. Однак часи змінюються.

Читай інтерв’ю міністра оборони України Олексія Резнікова про членство України в НАТО та подальший розвиток бойових дій.

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