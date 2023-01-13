Україна

Населення має бути готовим — Гуменюк про плани росіян завдати масованої ракетної атаки по Україні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Січня 2023, 14:00

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