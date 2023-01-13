Населення має бути готовим — Гуменюк про плани росіян завдати масованої ракетної атаки по Україні

Останніми днями українці обговорюють можливість нової масованої ракетної атаки з боку росіян.

Керівниця пресцентру ОК Південь Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, чи є причини так вважати та до чого готуватись українцям.

Чи можлива ще одна масована атака росіян

За словами Гуменюк, військові наразі бачать ознаки підготовки росіян до нової масованої атаки на Україну. Адже ворог підтягнув необхідні для цього резерви. Однак коли саме це станеться — спрогнозувати важко.

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Населення має бути готовим, зокрема не тільки до самої атаки, а й до ліквідації цих наслідків.

Ми вже усвідомлюємо, що ворог намагається атакувати інфраструктуру, щоб погіршити життя людей на мирних територіях, — каже Гуменюк.

Найімовірніше, росіяни застосують ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе типу Shahed.

— Не виключено, що це можуть бути хвильові атаки, коли працює, наприклад, хвиля шахедів, потім відбудеться ракетний удар, а, можливо, паралельно буде застосовано масований обстріл наземною зброєю типу С-300, — зазначає Гуменюк.

Таким чином росіяни намагаються знайти тактику, яка виснажить українську ППО.

Поки триває війна, безпечних місць в Україні немає. Про це забувати не варто. Карта бойових дій в Україні підкаже тобі місця, де можуть точитись запеклі бої.

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