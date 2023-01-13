Украина

Население должно быть готовым — Гуменюк о планах россиян нанести массированную ракетную атаку по Украине

Елена Яковлева, редактор сайта 13 января 2023, 14:00

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Чи планує Росія ще одну масовану ракетну атаку на Україну

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