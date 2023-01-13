Население должно быть готовым — Гуменюк о планах россиян нанести массированную ракетную атаку по Украине

В последние дни украинцы обсуждают возможность новой массированной ракетной атаки со стороны россиян.

Руководительница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, есть ли причины так считать и к чему готовиться украинцам.

Возможна ли еще одна массированная атака россиян

По словам Гуменюк, военные сейчас видят признаки подготовки россиян к новой массированной атаке на Украину. Ведь враг подтянул необходимые для этого резервы. Однако когда это произойдет — спрогнозировать трудно.

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Население должно быть готовым, в том числе не только к самой атаке, но и к ликвидации этих последствий.

Мы уже отдаем себе отчет, что враг пытается атаковать инфраструктуру, чтобы ухудшить жизнь людей на мирных территориях, — говорит Гуменюк.

Вероятнее всего, россияне применят ракеты воздушного и морского базирования, а также дроны-камикадзе типа Shahed.

— Не исключено, что это могут быть волновые атаки, когда работает, например, волна шахедов, затем произойдет ракетный удар, а, возможно, параллельно будет применен массированный обстрел наземным оружием типа С-300, — отмечает Гуменюк.

Таким образом, россияне пытаются найти тактику, которая истощает украинскую ПВО.

Пока идет война, безопасных мест в Украине нет. Об этом забывать не стоит. Карта боевых действий в Украине подскажет тебе места, где могут идти ожесточенные бои.

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