Военная стратегия или “соль на рану”? Какая ситуация в Соледаре сейчас и что нам следует знать о городе

Город Соледар за все время своего существования был самым большим и практически неисчерпаемым местом добычи соли. Украинская Артемсоль кормила не только родину — известные серо-синие упаковки разъезжались в Европу и Африку, а до 2014 года соль у Украины покупала и РФ.

Соледар был Карло-Либкнехтовском, в честь деятеля немецкого рабочего движения и одного из основателей компартии Германии Карла Либкнехта. Город был полностью уничтожен во время Второй мировой войны и восстановлен после ее окончания. Соледар был красивым городком, от которого не осталось не только уцелевшего здания, но и ни одного уцелевшего кирпича.

Актуальную информацию о боях за город и об истории города добычи соли — читай в материале.

Сейчас за Соледар и Бахмут идут тяжелые, или, как их назвал президент Украины Владимир Зеленский, безумные бои. С 9 января российские оккупанты начали мощный штурм Соледара, который продолжается до сих пор: враг не жалеет своего личного состава и готов захватить город “любой ценой”.

На спутниковых снимках Maxar видно, что сделал “русский мир” с городом Соледар.

Before (Aug 1, 2022) & after (Jan 10, 2023) #satellite imagery showing the magnitude of the ongoing fighting between Russian & Ukrainian forces. Shown here is the town of #Soledar , #Ukraine (lat: 48.6796, long:8.0947) & the apartment buildings that have been completely destroyed. pic.twitter.com/X6rUbDoFXg

Военные эксперты единодушно отмечают, что захват Соледара войсками РФ — не что большее, чем собственные выгоды и попытка выиграть хоть какую-нибудь битву против ВСУ. Однако военной или стратегической ценности для россиян город не имеет.

Что касается личных выгод: глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин для российских пропагандистов отмечает, что контроль над городом практически полностью осуществляется именно вагнеровцами, а не регулярной армией России.

Вероятно, в перспективе Пригожин хочет установить контроль над соляными рудниками вблизи Бахмута — из бизнес-соображений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий высокопоставленного источника в Белом доме.

Институт изучения войны ISW сегодня утром отметил: несмотря на то, что все имеющиеся данные свидетельствуют, что украинские войска больше не сохраняют организованную оборону в Соледаре, российские информационные операции преувеличивают его важность, что в лучшем случае является пирровой тактической победой России.

— Захват Соледара — населенного пункта площадью менее 5,5 квадратных миль — не позволит российским силам контролировать критические украинские наземные линии связи с Бахмутом, а также не улучшит позиции российских войск для оцепления города в краткосрочной перспективе, — пишут эксперты в Twitter.

Украинский военный блог в Twitter публикует карты актуальных событий на войне Украины против РФ. По их данным на утро 13 января, российским войскам удалось прорваться на север жилого района города.

Также сообщается о боях на западных окрестностях.

????️Situation in #Soledar as of Jan 13, 9:00:

— RU captured the residential area in the north

— UA, to avoid encirclement, retreated from the center

— Ongoing fighting is reported from the western outskirts

— RU also attempts to advance towards Sil#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/n1O3u1FjqH