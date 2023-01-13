Военная стратегия или “соль на рану”? Какая ситуация в Соледаре сейчас и что нам следует знать о городе

Город Соледар за все время своего существования был самым большим и практически неисчерпаемым местом добычи соли. Украинская Артемсоль кормила не только родину — известные серо-синие упаковки разъезжались в Европу и Африку, а до 2014 года соль у Украины покупала и РФ.

Соледар был Карло-Либкнехтовском, в честь деятеля немецкого рабочего движения и одного из основателей компартии Германии Карла Либкнехта. Город был полностью уничтожен во время Второй мировой войны и восстановлен после ее окончания. Соледар был красивым городком, от которого не осталось не только уцелевшего здания, но и ни одного уцелевшего кирпича.

Актуальную информацию о боях за город и об истории города добычи соли — читай в материале.

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Ситуация в Соледаре: актуальная информация

Сейчас за Соледар и Бахмут идут тяжелые, или, как их назвал президент Украины Владимир Зеленский, безумные бои. С 9 января российские оккупанты начали мощный штурм Соледара, который продолжается до сих пор: враг не жалеет своего личного состава и готов захватить город “любой ценой”.

На спутниковых снимках Maxar видно, что сделал “русский мир” с городом Соледар.

Before (Aug 1, 2022) & after (Jan 10, 2023) #satellite imagery showing the magnitude of the ongoing fighting between Russian & Ukrainian forces. Shown here is the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.6796, long:8.0947) & the apartment buildings that have been completely destroyed. pic.twitter.com/X6rUbDoFXg — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Военные эксперты единодушно отмечают, что захват Соледара войсками РФ — не что большее, чем собственные выгоды и попытка выиграть хоть какую-нибудь битву против ВСУ. Однако военной или стратегической ценности для россиян город не имеет.

Тем не менее именно через Соледар обеспечивается украинский фронт в Бахмуте.

Что касается личных выгод: глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин для российских пропагандистов отмечает, что контроль над городом практически полностью осуществляется именно вагнеровцами, а не регулярной армией России.

Вероятно, в перспективе Пригожин хочет установить контроль над соляными рудниками вблизи Бахмута — из бизнес-соображений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий высокопоставленного источника в Белом доме.

Институт изучения войны ISW сегодня утром отметил: несмотря на то, что все имеющиеся данные свидетельствуют, что украинские войска больше не сохраняют организованную оборону в Соледаре, российские информационные операции преувеличивают его важность, что в лучшем случае является пирровой тактической победой России.

— Захват Соледара — населенного пункта площадью менее 5,5 квадратных миль — не позволит российским силам контролировать критические украинские наземные линии связи с Бахмутом, а также не улучшит позиции российских войск для оцепления города в краткосрочной перспективе, — пишут эксперты в Twitter.

Вероятный захват Соледара российскими войсками 11 января не является оперативно значимым событием и вряд ли предполагает неизбежное оцепление Россией Бахмута.

Украинский военный блог в Twitter публикует карты актуальных событий на войне Украины против РФ. По их данным на утро 13 января, российским войскам удалось прорваться на север жилого района города.

Также сообщается о боях на западных окрестностях.

????️Situation in #Soledar as of Jan 13, 9:00:

— RU captured the residential area in the north

— UA, to avoid encirclement, retreated from the center

— Ongoing fighting is reported from the western outskirts

— RU also attempts to advance towards Sil#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/n1O3u1FjqH — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) January 13, 2023

Украинские военные продолжают выгонять врага из наших земель. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января заявил, что оценивать процентную долю захваченной территории в городе некорректно.

Относительно Соледара: идут тяжелые бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую пытается контролировать враг. Бои идут, бои тяжелые. Пока так.

ВСУ опровергли заявления оккупантов о взятии города.

— Наши войска держат оборону против противника, который сконцентрировал лучшие подразделения Вагнера и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет вокруг этого информационно большой шум, чтобы посеять уныние среди украинцев, — спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Несмотря на это, в городе до сих пор находится более полтысячи гражданских жителей, а въезд в город невозможен. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Также он отметил, что до сих пор есть возможность эвакуироваться из Бахмута.

— Как только будет возможность хотя бы относительно безопасного заезда в город, мы обязательно проведем все необходимые эвакуационные работы в Соледаре. Но оставшиеся там люди не изъявляли желания эвакуироваться и раньше, когда власти к этому призывали, — подчеркнул Кириленко.

История города Соледар

Как уже отмечалось, Соледар испокон веков был местом наибольших залежей соли, которые кормили не только Украину, но и большое количество стран в мире.

В 19 веке здесь начали строить первую шахту по добыче соли, которую впоследствии назвали Брянцевской копальней.

В 1926 году поселок Брянцевка переименовали в Карло-Либкнехтовск, в честь деятеля немецкого рабочего движения и одного из основателей компартии Германии Карла Либкнехта. Такое название город имел до июля 1991 года.

Шахты были уничтожены во время Второй мировой войны, но впоследствии все их восстановили. Именно в Соледаре находится административный центр комбината Артемсоль — одного из крупнейших производителей соли в мире.

В Артемсоле рассказывали, что залежи соли в регионе почти неисчерпаемы: за 300 лет эксплуатации месторождений ее запасы уменьшились всего на 1%.

Во время российско-украинской войны оккупанты РФ активно обстреливали город и всю линию обороны, поэтому комбинат приостановил свою работу.

Российские пропагандисты и войска не забывают всячески оговаривать украинцев и наших защитников. Не обошли они и темы 200-метровых тоннелей под городом: будто там ВСУ хранят оружие или даже тяжелую технику. В то же время работники Артемсоли однажды сказали, что даже для добычи соли они должны разобрать оборудование до мелких деталей, чтобы спустить его в тоннель, и только там собирают его снова.

До начала полномасштабной войны в этих туннелях проходили концерты для местных жителей, а на основе неисчерпаемых залежей даже организовали рекреационную зону для детей и взрослых: здесь лечили бронхиальные болезни.

Также в Соледаре природа создала феномен в виде озера, температура воды которого на глубине достигает 40 ºС. К тому же половина водоема — пресная, а другая часть — абсолютно морская, вода там даже не позволяет нырнуть.

Ученые считают, что на глубинах озера продолжаются химические процессы, а сам водоем появился в результате добычи на том месте соли. Купаться там не советуют.

Еще один интересный факт: в начале нулевых была выдвинута идея создать в заброшенных шахтах Соледара ядерный могильник. Ученый считал, что инертная среда рудников не даст отходам распространиться под землей.

Тогда местные жители вышли на протесты, и о могильнике среди соляных покровов забыли.

Верим, что после победы все эти достопримечательности будут возобновлены, а Соледар, Бахмут и другие украинские города — отстроены. У украинских военных, которые сейчас защищают донецкие рубежи, есть задача: какая именно и как россияне изменили тактику в Бахмуте и Соледаре, мы писали в другом нашем материале.

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