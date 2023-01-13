Військова стратегія чи “сіль до рани”? Яка ситуація в Соледарі зараз та що нам варто знати про місто

Місто Соледар за всі часи свого існування було найбільшим та практично невичерпним місцем видобутку солі. Українська Артемсіль годувала не лише батьківщину — знані сіро-сині пакування роз’їжджалися до Європи та Африки, а до 2014 року сіль в України купувала й РФ.

Соледар був Карло-Лібкнехтівськом, на честь діяча німецького робітничого руху та одного із засновників компартії Німеччини Карла Лібкнехта. Місто було повністю знищене під час Другої світової війни й відновлене після її закінчення. Соледар був красивим містечком, від якого не залишилося не лише вцілілої будівлі, а й жодної вцілілої цеглини.

Актуальну інформацію про бої за місто та історію міста видобутку солі — читай у матеріалі.

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Зараз за Соледар та Бахмут йдуть важкі, або, як їх назвав президент України Володимир Зеленський, божевільні бої. З 9 січня російські окупанти почали потужний штурм Соледара, який триває досі: ворог не шкодує власного особового складу та готовий захопити місто за будь-яку ціну.

На супутникових знімках Maxar видно, що зробив “рускій мір” з містом Соледар.

Before (Aug 1, 2022) & after (Jan 10, 2023) #satellite imagery showing the magnitude of the ongoing fighting between Russian & Ukrainian forces. Shown here is the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.6796, long:8.0947) & the apartment buildings that have been completely destroyed. pic.twitter.com/X6rUbDoFXg — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Військові експерти одностайно зазначають, що захоплення Соледара військами РФ — не що більше, як власні вигоди та спроба виграти бодай якусь битву проти ЗСУ. Натомість військової чи стратегічної цінності для росіян місто не має.

Проте саме через Соледар забезпечується український фронт у Бахмуті.

Щодо особистих вигод: голова ПВК Вагнер Євген Пригожин для російських пропагандистів зазначає, що контроль над містом практично повністю здійснюється саме вагнерівцями, а не регулярною армією Росії.

Ймовірно, в перспективі Пригожин хоче встановити контроль над соляними копальнями поблизу Бахмута — з бізнесових міркувань. Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар високопосадового джерела у Білому домі.

Інститут вивчення війни ISW сьогодні вранці зазначив: хоча всі наявні дані свідчать про те, що українські війська більше не зберігають організовану оборону в Соледарі, російські інформаційні операції перебільшують його важливість, що в кращому випадку є пірровою тактичною перемогою Росії.

— Захоплення Соледара — населеного пункту площею менш як 5,5 квадратних миль — не дозволить російським силам контролювати критичні українські наземні лінії зв’язку з Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ для оточення міста в короткостроковій перспективі, — пишуть експерти у Twitter.

Імовірне захоплення Соледара російськими військами 11 січня не є оперативно значущою подією і навряд чи передбачає неминуче оточення Росією Бахмута.

Український військовий блог у Twitter публікує карти актуальних подій на війні України проти РФ. За їхніми даними станом на ранок 13 січня російським військам вдалося прорватися на північ житлового району міста.

Також повідомляють про бої на західних околицях.

????️Situation in #Soledar as of Jan 13, 9:00:

– RU captured the residential area in the north

– UA, to avoid encirclement, retreated from the center

– Ongoing fighting is reported from the western outskirts

– RU also attempts to advance towards Sil#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/n1O3u1FjqH — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) January 13, 2023

Українські військові продовжують виганяти ворога з наших земель. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня заявив, що оцінювати відсоткову частку захопленої території у місті є некоректно.

Стосовно Соледара: ідуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку намагається контролювати ворог. Бої ідуть, бої запеклі. Поки так.

ЗСУ спростували заяви окупантів про взяття міста.

— Наші війська тримають оборону проти противника, який сконцентрував кращі підрозділи Вагнера та інших спеціальних підрозділів. Ворог спеціально розганяє навколо цього інформаційно великий шум, щоб посіяти зневіру серед українців, — речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Попри це, у місті досі перебуває понад півтисячі цивільних мешканців, а в’їзд у місто є неможливим. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Також він зазначив, що й досі є можливість евакуюватися з Бахмута.

— Як тільки буде можливим хоча б відносно безпечний заїзд до міста, ми обов’язково проведемо всі необхідні евакуаційні роботи у Соледарі. Але ці люди, які залишилися там, не виявляли бажання евакуюватися й раніше, коли влада до цього закликала, — наголосив Кириленко.

Історія міста Соледар

Як уже зазначалося, Соледар споконвіку був місцем найбільших покладів солі, які годували не лише Україну, а й велику кількість країн у світі.

У 19 столітті тут почали будувати першу шахту з видобутку солі, яку згодом назвали Брянцівською копальнею.

У 1926 селище Брянцівка перейменували у Карло-Лібкнехтівськ, на честь діяча німецького робітничого руху та одного із засновників компартії Німеччини Карла Лібкнехта. Таку назву місто мало аж до липня 1991 року.

Шахти були знищені під час Другої світової війни, але згодом усі їх відновили. Саме в Соледарі розташований адміністративний центр комбінату Артемсіль — одного з найбільших виробників солі у світі.

В Артемсолі розповідали, що поклади солі в регіоні майже невичерпні: за 300 років експлуатації родовищ її запаси зменшилися лише на 1%.

Під час російсько-української війни окупанти РФ активно обстрілювали місто та всю лінію оборони, тож комбінат призупинив свою роботу.

Російські пропагандисти та війська не забувають всяко обмовляти українців та наших оборонців. Не оминули вони й теми 200-метрових тунелів під містом: буцімто там ЗСУ зберігають зброю чи навіть важку техніку. Водночас працівники Артемсолі якось сказали, що навіть для видобутку солі вони мають розібрати обладнання до дрібних деталей, щоб спустити його в тунелі, і лише там збирають його знову.

До початку повномасштабної війни у цих тунелях проходили концерти для місцевих жителів, а на основі невичерпних покладів навіть організували рекреаційну зону для дітей та дорослих: тут лікували бронхіальні хвороби.

Також у Соледарі природа створила феномен у вигляді озера, температура води якого на глибині сягає до 40 ºС. До того ж половина водойми — прісна, а інша частина — абсолютно морська, вода там навіть не дає змогу пірнути.

Науковці вважають, що на глибинах озера тривають хімічні процеси, а сама водойма з’явилася внаслідок видобування на тому місці солі. Купатися там не рекомендують.

Іще один цікавий факт: на початку нульових було висунуто ідею створити у закинутих шахтах Соледара ядерний могильник. Учений вважав, що інертне середовище копалень не дасть відходам розповсюдитися під землею.

Тоді місцеві мешканці вийшли на протести, і про могильник серед соляних покривів забули.

Віримо, що після перемоги всі ці атракції та заходи будуть відновлені, а Соледар, Бахмут та інші українські міста — відбудовані. Українські військові, що зараз боронять донецькі рубежі, мають завдання: яке саме та як росіяни змінили тактику у Бахмуті й Соледарі, ми писали в іншому нашому матеріалі.

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