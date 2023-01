Військова стратегія чи “сіль до рани”? Яка ситуація в Соледарі зараз та що нам варто знати про місто

Місто Соледар за всі часи свого існування було найбільшим та практично невичерпним місцем видобутку солі. Українська Артемсіль годувала не лише батьківщину — знані сіро-сині пакування роз’їжджалися до Європи та Африки, а до 2014 року сіль в України купувала й РФ.

Соледар був Карло-Лібкнехтівськом, на честь діяча німецького робітничого руху та одного із засновників компартії Німеччини Карла Лібкнехта. Місто було повністю знищене під час Другої світової війни й відновлене після її закінчення. Соледар був красивим містечком, від якого не залишилося не лише вцілілої будівлі, а й жодної вцілілої цеглини.

Зараз за Соледар та Бахмут йдуть важкі, або, як їх назвав президент України Володимир Зеленський, божевільні бої. З 9 січня російські окупанти почали потужний штурм Соледара, який триває досі: ворог не шкодує власного особового складу та готовий захопити місто за будь-яку ціну.

На супутникових знімках Maxar видно, що зробив “рускій мір” з містом Соледар.

Військові експерти одностайно зазначають, що захоплення Соледара військами РФ — не що більше, як власні вигоди та спроба виграти бодай якусь битву проти ЗСУ. Натомість військової чи стратегічної цінності для росіян місто не має.

Щодо особистих вигод: голова ПВК Вагнер Євген Пригожин для російських пропагандистів зазначає, що контроль над містом практично повністю здійснюється саме вагнерівцями, а не регулярною армією Росії.

Ймовірно, в перспективі Пригожин хоче встановити контроль над соляними копальнями поблизу Бахмута — з бізнесових міркувань. Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар високопосадового джерела у Білому домі.

Інститут вивчення війни ISW сьогодні вранці зазначив: хоча всі наявні дані свідчать про те, що українські війська більше не зберігають організовану оборону в Соледарі, російські інформаційні операції перебільшують його важливість, що в кращому випадку є пірровою тактичною перемогою Росії.

— Захоплення Соледара — населеного пункту площею менш як 5,5 квадратних миль — не дозволить російським силам контролювати критичні українські наземні лінії зв’язку з Бахмутом, а також не покращить позиції російських військ для оточення міста в короткостроковій перспективі, — пишуть експерти у Twitter.

Український військовий блог у Twitter публікує карти актуальних подій на війні України проти РФ. За їхніми даними станом на ранок 13 січня російським військам вдалося прорватися на північ житлового району міста.

Також повідомляють про бої на західних околицях.

