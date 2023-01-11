Україна

Що відбувається в Соледарі — ситуація в місті сьогодні, мета росіян та завдання ЗСУ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Січня 2023, 17:30
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових

Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:00:58
Перехоплені розмови
Чоловіків забирали, а жінок — ґвалтували та вбивали: вся правда про “рускій мір” з перехоплених розмов
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по мінах Другої світової. Кім про обстріл Очакова та “успіх” росіян
Дивитись більше

Останні відео
0:00:00
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових

Що відбувається в Соледарі — ситуація в місті сьогодні, мета росіян та завдання ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:00:58
Перехоплені розмови
Чоловіків забирали, а жінок — ґвалтували та вбивали: вся правда про “рускій мір” з перехоплених розмов
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по мінах Другої світової. Кім про обстріл Очакова та “успіх” росіян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар під потужним штурмом! Ситуація у місті, тактика окупантів та чому вони змінили свій фокус
0:03:37
Ферма в Черкасах
Господарство, яке не можна зупинити: як виживають ферми під час відключень
0:03:21
Корисні солодощі для ЗСУ
За секретним рецептом! Як роблять енергетичні солодощі для ЗСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:13
Нове озброєння України
Смертоносні новинки на передовій: що ж так лякає ворога?
Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні 11 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь