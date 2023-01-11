Що відбувається в Соледарі — ситуація в місті сьогодні, мета росіян та завдання ЗСУ

За Соледар тривають жорстокі бої. Попри фейкові заяви росіян про те, що місто впало, а українські сили перебувають в оточенні, насправді ситуація на фронті зовсім інакша.

Читай, що зараз відбувається в Соледарі та чому окупанти так намагаються захопити його.

Ситуація в Соледарі станом на 11 січня

Спікер Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів в ефірі телеканалу FreeДOM про інтенсивність боїв за Соледар.

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Лише в Соледарі за ніч було 110 обстрілів наших позицій. Окрім безпосередньо воєнних дій, ворог проводить інформаційно-психологічну операцію, — сказав він.

Так, учора росіяни почали поширювати своїми Telegram-каналами інформацію про те, що Соледар повністю захоплено, а українські війська в оточенні. Але це не відповідає дійсності.

За словами Череватого, наші армійці перегруповуються та організовують подальшу оборону цього напрямку.

Є фото- та відеоматеріали, які свідчать про присутність противника в центральній частині Соледара. Однак, на переконання військового експерта Сергія Грабського, це зовсім не означає, що окупанти взяли під контроль місто. Жорстокі бої точаться й на околицях.

Противник паралельно з фронтальними атаками намагається прорватися з флангів — оточити місто і в такий спосіб витіснити наші війська.

Ситуація справді дуже важка, але наші підрозділи продовжують оборону міста на тих рубежах, які вони утримували на вчорашній вечір, — заявив Грабський.

Є також інформація, що росіяни наразі прострілюють дорогу, яка веде до міста. Однак Грабський запевняє, що це не означає те, що припинено постачання українській армії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що в Соледарі тривають динамічні міські бої, а тому говорити про повний контроль території росіянами поки що не можна.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що окупанти не зважають на великі втрати свого особового складу і продовжують активно штурмувати місто. Підступи до позицій ЗСУ буквально усіяні тілами загиблих росіян.

Після понесених втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху, — написала Маляр.

Навіщо росіянам Соледар

Грабський пояснює, що Соледар — це один з фортів Бахмутської фортеці. Тому російська спроба захоплення цього міста має на меті покращити ситуацію на Бахмутському напрямку.

Останнім часом загарбники відмовились від ідеї атакувати Бахмут фронтальними атаками, тому хочуть обійти його з півночі. Перед цим також були спроби зробити те ж саме в районі Курдюмівки та Кліщіївки, але це не вдалось.

Тому зараз вони вирішили діяти шляхом послідовних ударів. Тобто вони зосередили всі наявні сили для того, щоб кинути їх у таку відчайдушну і, вибачте, малокорисну атаку на Соледар.

На скільки їх вистачить — сказати важко, — зазначив військовий експерт.

А росіяни, як відомо, з втратами не рахуються та кидають усе нові й нові сили на фронт. Тому важко сказати, як високо сягне їхній больовий поріг втрат.

Є ще інша причина, чому росіяни так вчепились за Соледар. Так вони хочуть продемонструвати внутрішньому споживачу видимість якихось перемог в Україні та доцільність цієї війни.

А також пропіарити фінансиста ПВК Вагнер Євгена Пригожина, зміцнити його військово-політичну роль в Росії та показати, що вагнерівці набагато ефективніші за регулярну російську армію.

Чи є в цьому всьому якась військова користь? Ні.

Навіть якщо взяти за чисту монету найщедріші російські претензії, взяття Соледара не віщувало б негайного оточення Бахмута, — пишуть ISW.

Та й, зрештою, сенсу захоплювати одні руїни, які залишились від Соледара через постійні атаки росіян, немає.

— А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів.

Ось так і виглядає божевілля, — сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Сергій Череватий каже, що після того, як росіяни отримують невелику перевагу, місяцями поливаючи кров на полі бою, все одно одержують велику стратегічну втрату.

Це можна побачити на прикладі захоплення окупантами Сєвєродонецька та Лисичанська, але подальшої втрати значної території в Харківській області.

Завдання ЗСУ в Соледарі

Грабський розповів, що завдання ЗСУ зараз — зменшити наступальний потенціал ворога та змусити його відмовитись від подальших атак на Бахмутському напрямку.

Чи є Україні сенс захищати Соледар попри все? Військовий експерт говорить, що є. Безумовно, втрати в нашій армії суттєві. Однак втрати ворога, який суне на добре захищені позиції, набагато більші.

І доки Генеральний штаб ЗСУ бачитиме доцільність захисту цього населеного пункту, доти наші бійці боротимуться за нього.

Це надзвичайно важко — там майже не залишилося цілих стін… Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили, — сказав Зеленський.

Він додав, що загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні — це Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове. Та попри те, що росіяни зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї битви стане звільнення всього Донбасу.

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Головне фото: Костянтин і Влада Ліберови