Актуальна карта бойових дій в Україні 11 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Невідомо, чого у світі було більше — війн чи книг про них. Деякі з трактатів говорять, що необхідно знати свого ворога, щоб планувати свої операції на карті бойових дій.

Однак ще важливіше — знати, хто знаходиться поруч з тобою, хто став пліч-о-пліч боронити свою землю. Ні, тут не важливо, який вік, яка стать, чи яка освіта у цієї людини.

Важливий стукіт серця, що звучить в унісон із твоїм. Важливий запал в очах, що, здається, освітлює цю непроглядну пітьму. Важлива спільна мета перемогти ворога, задля вільного життя майбутніх поколінь незалежної України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські війська продовжують зводити оборонні укріплення та транспортувати військову техніку в Запорізькій області на тлі побоювань щодо можливого контрнаступу України в цьому районі.

Водночас команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог не припиняє завдавати ракетні та авіаційні удари, здійснювати артилерійські обстріли по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, тим самим порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Сіверському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка Чернігівської області та Покровка Сумської області.

Читати на тему Залізли глибоко у недоторканний запас! Чому не всі російські ракети долітають до України та чи багато їх лишилося Речник командування Повітряних сил розповів про ракетний запас Росії та чому не всі ракети падають в Україні.

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах 13 населених пунктів. Зокрема Соснівка, Зелене, Вовчанськ, Хатнє, Красне Перше та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Вільшана, Орлянка, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Червонопопівка Луганської області та Терни, Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів позицій наших військ в районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Парасковіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії позицій Сил оборони України в районах населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та цивільної інфраструктури в районах 18 населених пунктів. Зокрема Вільне Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Залізничне, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро.

Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура 12 населених пунктів. Зокрема Антонівка, Веселе, Дудчани, Милове та Золота Балка Херсонської області і місто Херсон, є постраждалі серед мирних мешканців.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та п’ять районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників.

Схід України залишається найгарячішою точкою фронту. Українські воїни беруть на себе удар та відчайдушно стримують ворога на найгарячіших напрямках. Читай, яка ситуація у Соледарі, яка тактика окупантів та чому вони змінили свій фокус.

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