Соледар під потужним штурмом! Ситуація у місті, тактика окупантів та чому вони змінили свій фокус

Схід України залишається найгарячішою точкою фронту. Воїни беруть на себе удар та відчайдушно стримують ворога. Окупанти кидають усі сили у напрямку Бахмута, вони практично зруйнували місто. Але українські військові дають ворогу відсіч та тримають оборону.

Проте Бахмут — не одна з найнапруженіших ділянок фронту. Свої сили окупанти активізували й проти Соледара. Вже була одна невдала спроба ворога захопити місто. Тепер він повернувся з новими силами. Ми розповімо про ситуацію у Соледарі, а також про те, чому ворог зосередив на ньому більше сил.

Соледар має заводи, які виробляють сіль та гіпс, тому є стратегічно важливим для грошової вигоди країни-агресора Росії.

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Ситуація у Соледарі зараз

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє, що російські військові після відступу з Соледара провели перегрупування, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони, змінили тактику і розпочали потужний штурм.

— Зараз ворог залучив велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів вагнерівців (найманці ПВК Вагнер — ред.). Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів.

Масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців, — розповіла Маляр.

Володимир Зеленський про Соледар

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим та розказав, яка ситуація у Соледарі.

— Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко — там майже не залишилося цілих стін…

Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили.

А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось так і виглядає божевілля, — окреслив ситуацію Зеленський.

Соледар на карті

Тактика наступу РФ на Соледар

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко пояснив тактику найманців ПВК Вагнер, які атакують Соледар.

Спершу на рубежі висувається перша група з восьми солдатів, яка завантажена боєкомплектами та вогнеметами. Вони мають чітке завдання — дійти до точки та закріпитися, проте в разі невдачі цей БК призначений для наступних груп.

Окупанти намагаються якомога ближче підійти до українських позицій та закопатися. Для наступної групи вони лишають мітки (білі ганчірки на деревах), щоб ті знайшли та зорієнтувалася, де є викопане укриття та зброя.

Потім російські найманці відкривають вогонь, виявляють українські позиції та передають артилерії. До десяти мінометів одночасно починають продавлювати позиції ЗСУ, а попередня артпідготовка може тривати кілька годин.

За цей час за 500 м від першої групи окупантів зосереджується друга, яка має легше екіпірування. Під прикриттям артилерії вона починає штурмувати позиції. Якщо група зазнає невдачі, йде третя та четверта.

Одна з груп має оператора дронів, який координує вогонь артилерії прямо з поля бою. Але українські військові за допомогою дронів намагаються визначити наступ росіян ще на ранніх етапах та не дають їм зазнати успіху.

Чому РФ прагне захопити Соледар

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що власник ПВК Вагнер Євген Пригожин хоче захопити Соледар через соляні та гіпсові шахти. Якщо РФ вдасться це зробити, то вона зможе заробляти гроші та фінансувати війну.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що росіяни штурмують Соледар, щоб перемкнути на нього увагу.

— З серпня “друга армія світу” не змогла просунутися на Бахмутському напрямку більше ніж на 14 км.

Вони намагаються чимось компенсувати негативні для них новини, які надходять щодня, на Соледарському напрямку, — пояснює Черник.

Крім цього, на думку експерта, це протиборство двох великих “веж Кремля”, які очолює міністр оборони Сергій Шойгу та власник ПВК Вагнер Євген Пригожин.

— Пригожин намагається показати, що його приватна армія є успішнішою та серйознішою за відомство, яке очолює Шойгу, — каже він.

Петро Черник міркує, що росіяни й надалі продовжуватимуть штурмувати місто. Якщо матимуть якісь успіхи, це виключно через їхню кількість, адже у якості ми давно перемагаємо.

Українські воїни тримають оборону та намагаються просуватися вперед. Раніше ми розповідали, як просувається контрнаступ на Донеччині та Луганщині.

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