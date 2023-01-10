Україна

Соледар під потужним штурмом! Ситуація у місті, тактика окупантів та чому вони змінили свій фокус

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Січня 2023, 11:06
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