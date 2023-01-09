Оперативна ситуація на фронті: як просувається контрнаступ на Донеччині та Луганщині

Речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповіли Вадиму Карп’яку про ситуацію на передовій та запеклі бої на фронті.

Також Сергій Череватий прокоментував приїзд генерала Олександра Сирського в Бахмут і Соледар, що вважаються найгарячішими точками на мапі війни.

Метою було надати допомогу командирам на місцях, підтримати психологічний стан військ, безпосередньо вивчити ситуацію. І, звичайно, це типовий зразок військового лідерства, коли на найважчих ділянках фронту командир поряд з особовим складом.

Візити на передову, починаючи з лідера держави президента Зеленського, який не побоявся і приїхав у Бахмут, — це величезна підтримка нашому війську.

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Також ми бачимо протилежну ворожу сторону. Окупанти імітують ці візити в Ростовській області чи в окупованому Криму, бояться спілкуватися зі своїми військовослужбовцями.

Мені здається, що це якраз яскравий приклад того, що ми вже духовно перемогли. З нами Бог, тож ми переможемо і на полі бою.

Яка ситуація в Соледарі

У Соледарі відбуваються жорстокі кровопролитні бої. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу, відбулося 22 бойові зіткнення.

Безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутись далі. По ньому наносяться системні удари з нашої сторони.

Вчора командувачам фронту, командирам, які безпосередньо виконують бойові завдання там, були виділені додаткові сили та засоби. Загалом робиться все, щоб покращити оперативну ситуацію.

Соледар на постійному контролі. І я думаю, що спільними зусиллями там вдасться стабілізувати обстановку, — говорить Сергій Череватий.

Читати на тему Наші воїни тримають оборону! Що наразі відбувається у Соледарі Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів про ситуацію в Бахмуті та Соледарі.

Як морозна погода впливає на ведення бойових дій

Морозна погода, якщо вона триватиме, дасть змогу використати важку техніку: танки, БМП, БТР. Відтак будуть можливі наступальні та контрнаступальні дії.

І тут яка сторона краще підготується, як підготує свою техніку до зимової експлуатації, підготує особовий склад, розробить кращі тактичні плани, та й матиме перевагу.

Попередні операції показували, що ми завжди намагалися краще підготуватись, ніж ворог.

У нас просто виходу немає. Ми воюємо за нашу землю. Тому нашою головною зброєю була розумна оборона та розумний наступ.

У нас не так багато сил та засобів, на жаль, тому ми намагаємось їх дуже ефективно використати. Щоб кожен набій, кожен снаряд, кожна операція робили черговий крок до нашої перемоги.

Яка ситуація в Луганській області

У нас так само тривають важкі бої, але ситуація стабільна, — зазначив Сергій Гайдай.

Давно говорив, що дуже важко даватиметься звільнення Луганщини, оскільки ворог підготувався там досить ретельно. Проте все одно наші сили оборони просуваються вперед, знищують ворожу техніку та особовий склад.

Якщо судити з того, що розповідають російські мобілізовані, які здаються в полон, то з моральним духом окупаційних військ усе, навпаки, погано.

Як впливає погода на моральний дух та ведення бойових дій

Взагалі війна в останні місяці проходить для бійців у дуже пекельних умовах. Тому що навіть восени, коли температура ще не була така низька, води в окопах іноді було по коліна.

Зараз у нас -17 вночі та -15 вдень. Дуже холодно. І це реально дуже тяжкі умови. Проте бійці всі вмотивовані і навіть самі хочуть рухатись вперед.

Та ми воюємо не так, як росіяни. Не м‘ясом завалюємо. Наше командування чітко бачить тактично всю карту бойових дій.

Як живе цивільне населення на Луганщині

В деокупованих населених пунктах ми допомагаємо місцевому населенню. Небагато залишилось людей, але вони все одно є. У деяких населених пунктах по п‘ять людей, десь 20, а інколи й більш як 100.

Що стосується окупованої частини Луганщини, то там ситуація важка. Ніхто з окупаційної влади не відремонтував систему опалення. Вони лише для проформи сфотографували та зняли відео, як розвозять дрова. Та насправді це одна-дві машини, а далі люди займаються опаленням самостійно.

Люди в квартирах рубають меблі. Йде вже все, аби тільки зараз зігрітися.

Також раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповіли про ситуацію в регіонах та останні обстріли.

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