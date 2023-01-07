Для ворога не існує червоних ліній, які б він не переступив: яка ситуація на Херсонщині та Донеччині під час “перемир’я”

Чимало суперечливих заяв за період повномасштабної війни можна було почути від ворога.

Та однією з найбільш цинічних була пропозиція очільника Кремля влаштувати так зване “перемир’я” в ніч 6 січня з нагоди Різдва. Не встиг вимкнутись підготований запис, як на мирні українські міста полетіли чергові російські снаряди.

Тому голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич та голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповіли Яні Брензей про ситуацію в регіонах та останні обстріли під час так званого перемир’я, яке оголосив Путін.

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Вранці окупанти вдарили по Бериславу зі сторони Каховки. Відповідно було чотири прильоти, — зазначає Ярослав Янушевич.

Крім того, напередодні вони били з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів. Всього за 6 січня було 39 обстрілів. Зокрема дев’ять з них були по місту Херсон.

Також були влучання у місцеве відділення ДСНС. На жаль, чотири рятувальники були поранені, один з них у тяжкому стані й за його життя борються лікарі. Один працівник ДСНС загинув на місці. Також був поранений працівник поліції.

Всі ці обстріли та влучання також виводять з ладу техніку. Проте рятувальники продовжують працювати кожного дня.

Сьогодні, 7 січня ворог теж обстріляв Херсон. Наразі з’ясовується, куди були влучання. Також з огляду на постійні ворожі обстріли було рекомендовано обмежити проведення служб у церквах.

Поволі люди оговтуються й від того, що вони пережили 24 грудня. Тоді було 64 поранених, з них було 18 людей у тяжкому стані, п’ятьом довелось провести ампутації.

Дуже важко говорити про військових, коли вони гинуть, рятувальників, поліцейських. Та ще важче говорити про звичайних людей, які вимушені переживати усе це кожного дня, слухати вибухи, відчувати їх на собі, втрачати близьких.

Що стосується електропостачання, то у Херсонській області енергія подається у 78 населених пунктів з 228, які визволені на правобережжі. З цим наразі велика проблема, оскільки коли окупанти відходили, то руйнували високовольтні лінії електропередач, трансформаторні підстанції.

Щодо теплопостачання, то вже 83% містян мають опалення. З 46 котелен відновило роботу 38. Тому робота не припиняється.

Яка ситуація в Донецькій області

Ніч пройшла неспокійно. Лінія фронту під постійними обстрілами. Також протягом минулої доби, 6 січня, ворог завдав ракетних ударів, зокрема і по місту Краматорськ. Противник вкотре гатить по цивільній інфраструктурі.

Вчергове підкреслюю, що його мета залякати людей і максимально знищити усі міст, оскільки на інше він просто не здатний, — говорить Павло Кириленко.

Спроби ворога просунутись за основними напрямками, які він ставив собі на меті захопити, те ж місто-фортеця Бахмут, провалились. Тому окупанти обстрілюють усі міста, села, містечка навколо.

Що стосується ситуації у Соледарі, то в місті йдуть тяжкі бої. Наразі командування вживає максимальних заходів, щоб відновити положення, на яких ворог мав частково успіх.

З нагоди Різдва сьогодні, 7 січня, у посиленому режимі працює Нацполіція та спецслужби, щоб максимально унеможливити провокації з боку ворога.

Ми дуже добре розуміємо, наскільки цинічно може діяти окупант.

Були надані рекомендації очільникам районних військових адміністрацій, щоб люди утримались від відвідування церков. Особливо це важливо на деокупованих територіях та в областях, де йдуть найзапекліші бої.

Ситуація контрольована, але ми маємо бути максимально сконцентрованими, тримати увагу та розуміти, що для ворога не існує червоних ліній, які б він не переступив.

А щоб детальніше знати, яка оперативна ситуація на інших напрямках, читай та дивись актуальну карту бойових дій в Україні.

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