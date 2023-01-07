Для врага не существует красных линий, которые бы он ни переступил: какая ситуация в Херсонской и Донецкой областях во время “перемирия”

Многие противоречивые заявления за период полномасштабной войны можно было услышать от врага.

Но одним из наиболее циничных было предложение главы Кремля устроить так называемое “перемирие” в ночь 6 января по случаю Рождества. Не успела отключиться подготовленная запись, как на мирные украинские города полетели очередные российские снаряды.

Поэтому глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказали Яне Брензей о ситуации в регионах и последних обстрелах во время так называемого перемирия, которое объявил Путин.

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Какая ситуация в Херсонской области

Утром оккупанты ударили по Бериславу со стороны Каховки. Соответственно было четыре прилета, — отмечает Ярослав Янушевич.

Кроме того, накануне они били из артиллерии, РСЗО, танков, минометов. Всего за 6 января было 39 обстрелов. В частности, девять из них были по городу Херсон.

Также были попадания в местное отделение ГСЧС. К сожалению, четыре спасателя были ранены, один из них в тяжелом состоянии и при его жизни борются врачи. Один работник ГСЧС погиб на месте. Также был ранен сотрудник полиции.

Все эти обстрелы и попадания также выводят из строя технику. Однако спасатели продолжают работать каждый день.

Сегодня, 7 января, враг тоже обстрелял Херсон. Выясняется, куда были попадания. Также, учитывая постоянные вражеские обстрелы, было рекомендовано ограничить проведение служб в церквях.

Также медленно люди приходят в себя и от того, что они пережили 24 декабря. Тогда было 64 раненых, из них 18 человек в тяжелом состоянии, пяти пришлось провести ампутации.

Очень трудно говорить о военных, когда они погибают, спасателях, полицейских. Еще труднее говорить об обычных людях, вынужденных переживать все это каждый день, слушать взрывы, чувствовать их на себе, терять близких.

Что касается электроснабжения, то в Херсонской области энергия подается в 78 населенных пунктов из 228 освобожденных на правом береге. С этим пока большая проблема, поскольку когда оккупанты отходили, то разрушали высоковольтные линии электропередач, трансформаторные подстанции.

Что касается теплоснабжения, то уже 83% горожан имеют отопление. Из 46 котелен возобновило работу 38. Поэтому работа не прекращается.

Какая ситуация в Донецкой области

Ночь прошла неспокойно. Линия фронта под постоянными обстрелами. Также за прошедшие сутки, 6 января, враг нанес ракетные удары, в том числе и по городу Краматорск. Противник в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре.

В очередной раз подчеркиваю, что его цель запугать людей и максимально уничтожить все города, поскольку на другое он просто не способен, — говорит Павел Кириленко.

Попытки врага продвинуться по основным направлениям, которые он ставил своей целью, как захватить тот же город-крепость Бахмут, провалились. Поэтому оккупанты обстреливают все города, села, городки вокруг.

Что касается ситуации в Соледаре, то в городе идут тяжелые бои. Сейчас командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить положения, на которых враг имел частично успех.

По случаю Рождества сегодня, 7 января, в усиленном режиме работает Нацполиция и спецслужбы, чтобы максимально сделать невозможными провокации со стороны врага.

Мы прекрасно понимаем, насколько цинично может действовать оккупант.

Даны рекомендации руководителям районных военных администраций, чтобы люди воздержались от посещения церквей. Особенно это важно на деоккупированных территориях и в областях, где идут самые ожесточенные бои.

Ситуация контролируема, но мы должны быть максимально сконцентрированными, держать внимание и понимать, что для врага не существует красных линий, которые бы он не преступил.

Чтобы подробнее знать, какая оперативная ситуация на других направлениях, читай и смотри актуальную карту боевых действий в Украине.

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