Актуальная карта боевых действий в Украине 7 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Зимний, морозный, заснеженный период всегда славился своим теплом и нежностью, что пылало в семейном костре. Но когда большинство семей разделено между границами и разделительными линиями карты боевых действий, остается лишь извлекать отрывки счастья из памяти.

Сидишь ли ты дома перед ноутбуком, работая, бегаешь ли по улицам чужого города в поисках блика чего-то знакомого, или сидишь в окопе, защищая тихое сопение любимого носика. Ты всегда вспоминаешь родные улыбки, странный и привычный тебе смех, а также самые теплые в мире объятия.

Может быть, сегодня все это только воспоминания. Однако это еще и маленькие частицы пазла силы украинцев, которые дают нам силы двигаться дальше, шаг за шагом к общей победе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует риторику страны-агрессорки:

Российские официальные лица и милблогеры в большинстве своем не отреагировали на объявление США о новой военной помощи Украине более 3,75 миллиарда долларов.

Это еще больше подчеркивает тот факт, что Кремль и российское информационное пространство выборочно выбирают, когда изобразить военную помощь Запада как эскалацию.

Некоторые российские официальные лица и милблогеры продолжали негативно реагировать на оглашение Путина о прекращении огня 6 января. Однако часть элементов российского информационного пространства схватились за это заявление, чтобы представить главу Кремля как защитника религиозных ценностей.

Также известные российские милблогеры продолжают использовать свои платформы, чтобы выступать за искоренение украинской культурной и этнической идентичности.

В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 7 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском направлении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области и Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соледар, Первомайское, Марьинка и Победа на Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Бочковое, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Яковлевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял Времовку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковеевку Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них — Зеленое Поле и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Зализичное, Чаривное, Щербаки и Степное в Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения оккупантов. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огневое поражение четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также двух его составов горюче-смазочных материалов.

Украинские защитники устраивают такой ад захватчикам, что те мечтают бежать на войну в Сирию. Читай, о чем говорят оккупанты в новых перехватах СБУ.

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