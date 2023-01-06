Украина

ВСУ устраивают такой ад, что оккупанты мечтают сбежать на войну в Сирию! Перехват СБУ

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 06 января 2023, 22:00

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