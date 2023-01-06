ВСУ устраивают такой ад, что оккупанты мечтают сбежать на войну в Сирию! Перехват СБУ

Украинские защитники устраивают такой ад захватчикам, что мечтают бежать на войну в Сирию.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор русского десантника с супругой. Обладая опытом участия в сирийской войне, он рассчитывал на легкие победы и в Украине.

Но попав под “раздачу” ВСУ в Запорожском направлении, понял свою ошибку. И уже завидует своим коллегам, которых планируют отправить в Сирию: “Иванычу за***сь – в Сирию поедет. Вот и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию”.

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Вместо этого ему вместе с остатками восточного военного округа придется противостоять ВСУ, которые методически уничтожают элитные десантно-штурмовые войска РФ.

Сам десантник признает, что их разведка не работает, а у украинских защитников лучше и экипировка, и вооружение.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как оккупант жалуется на свое командование в перехвате ГУР.