Потерь от нас больше, чем от украинцев: оккупант жалуется на свое командование — перехват ГУР

Время идет, а жалоб от российских оккупантов на тяжелую судьбу не становится меньше. Главное управление разведки на этот раз опубликовало перехват военнослужащего РФ, который рассказывал маме, как российская армия уничтожает свои же подразделения — слушай в нашем материале.

Потерь от нас больше, чем от украинцев — перехват от ГУР

Мать оккупанта: — Привет, зайка, наконец вспомнил о матери.

Оккупант: — Я ведь на войне, а не в пионерском лагере.

Сейчас также смотрят

Мать оккупанта: — Понимаю, что у тебя нового?

Оккупант: — Ребят покрошили изрядно, приехали из Ярославля, третий батальон. И 20 человек погибли. И это наш танк ударил. Дважды выстрелил, и 20 ребят нет.

Наше командование непонятно какое. Убивают своих же. Потерь больше от нас самих, чем от украинцев, — рассказывает матери оккупант.

Мать оккупанта: — А ты скажи, есть ли у тебя желание продолжать воевать?

Оккупант: — Сейчас не об этом. Теперь я тоже командир.

Мать оккупанта: — Веди себя там… не лихач. Это не шутки, что они вытворяют. Теперь уже наши российские города сами обстреливают.

Оккупант: — Здесь все серьезно, мам.

Очередной перехват от ГУР показывает нам, что россияне все же осознают, что происходит. Кто их убивает и обстреливает их дома. Но они не способны анализировать информацию, которую получают и видят своими глазами, поэтому продолжают убивать украинцев.

Каждый российский оккупант, который выживет, обязательно будет наказан.

Россия привыкла выбирать тех, кого выгодно. Ранее мы рассказывали, как Россия делит военнопленных на “сорты” и кого обменивают в первую очередь.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!