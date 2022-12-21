Україна

Втрат від нас самих більше, ніж від українців: окупант скаржиться на своє командування — перехоплення ГУР

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Грудня 2022, 23:00

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