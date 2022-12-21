Втрат від нас самих більше, ніж від українців: окупант скаржиться на своє командування — перехоплення ГУР

Час іде, а скарг від російських окупантів на тяжку долю не меншає. Головне управління розвідки цього разу опублікувало перехоплення військовослужбовця РФ, який розповідає мамі, як російська армія знищує свої ж підрозділи — слухай у нашому матеріалі.

Втрат від нас самих більше, ніж від українців — перехоплення від ГУР

Матір окупанта: — Привіт, зайчику, нарешті згадав про матір.

Окупант: — Я ж на війні, а не в піонерському таборі.

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Матір окупанта: — Розумію, що нового в тебе?

Окупант: — Хлопців покришили добряче, приїхали з Ярославля, третій батальйон. І 20 людей загинули. І то це наш танк вдарив. Двічі вистрілив, і 20 хлопців немає.

Наше командування незрозуміло яке. Вбивають своїх же. Втрат більше від нас самих, ніж від українців, — розповідає матері окупант.

Матір окупанта: — А ти скажи, чи є в тебе бажання продовжувати воювати?

Окупант: — Зараз не про це. Я тепер теж командир.

Матір окупанта: — Поводь себе там… не лихач. Це не жарти, що вони витворяють. Тепер вже наші російські міста самі обстрілюють.

Окупант: — Тут все серйозно, мам.

Чергове перехоплення від ГУР показує нам, що росіяни все-таки усвідомлюють, що відбувається. Хто їх убиває і обстрілює їхні ж домівки. Та вони не здатні аналізувати інформацію, яку отримують і бачать на власні очі, тому продовжують вбивати українців.

Кожен російський окупант, який виживе, обов’язково буде покараний.

Росія звикла обирати тих, кого вигідно. Раніше ми розповідали, як Росія ділить військовополонених на “сорти” та кого обмінюють найперше.

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