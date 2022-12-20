Україна

Уся суть злочинного режиму: як Росія ділить військовополонених на “сорти” та кого обмінюють найперше

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 22:00
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