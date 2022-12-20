Уся суть злочинного режиму: як Росія ділить військовополонених на “сорти” та кого обмінюють найперше

Україна щодня намагається повернути полонених українців. Проте росіяни у процесі обміну полоненими ділять людей на “сорти”, що демонструє суть їхнього злочинного режиму.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив під час телемарафону.

За його словами, позиція №1 в антирейтингу — примусово мобілізовані з тимчасово окупованих територій.

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— З рештою починається вкрай складний процес. Зрозуміло, що офіцери мають підвищений попит. Також люди, які володіють певними знаннями та навичками. Впливають і багато інших речей, які ми не озвучуватимемо, щоб не нашкодити.

Але що простіше людина для росіян, то менше до неї інтересу, — зазначив представник воєнної розвідки України.

Андрій Юсов каже, що росіяни декларують про якусь єдність, але ділять людей на “сорти”. У цьому є суть геноцидної політики Путіна проти українців.

Чи вдасться Путіну схилити Лукашенка вступити у війну

Представник ГУР МО пояснює: в інформаційному просторі ворог постійно поширює інформацію, що готується масштабний наступ з Білорусі. Активно про це повідомляли в кінці листопада, навіть припускали напрямки. Тоді українська розвідка спростувала цю інформацію.

Якщо ударні угруповання будуть, Україна й українці про це знатимуть.

Він зауважує: якщо говорити про візити диктаторів рівня сам на сам, то складно уявити, що вони на карті Європи, Білорусі чи України переставляють позиції й обговорюють, яка батальйонна група куди нападатиме.

— Якщо йшлося б про конкретну підготовку операції, то це був би інший рівень, що найменше Генеральних штабів, — підкреслює Юсов.

І додає:

Якщо Путін їде до Лукашенка, значить не все складується добре і так, як він хотів. Але, можливо, вмовлятиме його.

Втім, яким би диктатором не був Лукашенко, інстинкт самозбереження повністю його не покинув. Він розумів, що подібне рішення буде актом суїциду як для його режиму, так й армії.

Сподіваємося, що інстинкт самозбереження буде присутній і надалі. В іншому випадку — українські сили оборони готові до різноманітних сценаріїв, — сказав Юсов.

Крім намагання втягнути Білорусь у війну, Росія старається вичавити з білоруського оборонно-промислового комплексу максимум для своєї армії. Адже вона багато втрачає і не може самостійно поповнити всі втрати, зокрема в техніці й боєкомплектах.

Україна цінує своїх військових. Президент України Володимир Зеленський особисто приїхав у Бахмут — найгарячішу точку фронту. Він вручив нагороди захисникам та подякував за боротьбу.

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