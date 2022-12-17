Буде чи не буде — що відомо про можливий наступ росіян з Білорусі та як готується Україна

Відколи наші сили звільнили Київську область у березні 2022 року українське військово-політичне керівництво не припиняє говорити про можливий повторний наступ росіян з Білорусі. Загроза постає як для столиці, так і для всіх північних областей України, зокрема Волині та Полісся. Однак залишається багато запитань щодо такого розвитку подій. Навіщо росіянам відкривати ще один фронт? Чи вистачить у них на це ресурсів? Чи втягнеться безпосередньо Білорусь у війну? Як Україна готується до можливої ескалації? Та що про це думає світ? Читай у матеріалі. Зараз також дивляться Навіщо росіянам північний фронт Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 15 грудня заявила, що кінцевою метою Росії є “повне завоювання та контроль над Україною”. Останні інформаційні операції Росії були спрямовані на те, щоб змусити Україну вступити в переговори з Росією. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов вважає, що РФ потрібні переговори для того, щоб створити стратегічну паузу. Це дасть можливість загарбникам перегрупуватись, відновити свої сили та покращити своє становище на фронті. Як змусити Україну вести переговори? Інститут вивчення війни (ISW) пише, що Путін ставить ставки на військові дії в Донецькій області, зокрема на Бахмутському напрямку та на лінії Авдіївка-Донецьк. Також тривала кампанія масованих ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України має на меті підштовхнути нашу владу до перемовин та посилити російську позицію на них.

Однак досі Україна не погоджується на жодні територіальні поступки чи замороження війни. Ба більше, ЗСУ зберегли ініціативу на полі бою після двох послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях.

Тож ISW припускає, що Путін може готуватись до ще однієї військової операції, якщо нинішні спроби російської армії не принесуть бажаних результатів.

Можна також говорити про загрозу для Волині та Полісся, адже загарбники хочуть ускладнити шляхи постачань західних озброєнь для ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінює, що новий наступ на Україну взимку 2023 року може початись у лютому.

Дуже важливе для нас стратегічне завдання — створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня.

Може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, з Білорусі, не виключаю і південного напрямку, — прогнозує Залужний в інтерв’ю для видання The Economist.

З цією думкою погоджується і військовий експерт Сергій Грабський. Адже росіянам для захоплення всієї України найпростіше та найлогічніше захопити Київ, поставити там маріонетковий уряд і від його імені керувати українським народом.

Чи є вірогідність того, що буде наступ на Київ? Так, безперечно. І треба розуміти, що в цьому й полягає стратегічна мета противника — знищити Україну як державу, — каже Грабський.

Чи вистачить противнику сил

На переконання Залужного, найімовірніше, росіяни вже готують нові ресурси десь за Уралом. За оцінкою Генштабу ЗСУ, у ворогів є мобілізаційний резерв у 1,2–1,5 млн осіб. І просто зараз вони готують близько 200 тисяч нових армійців.

Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони воюватимуть. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати, — каже Залужний.

Однак варто розуміти, що можливості російського військово-промислового комплексу вже зовсім не такі, що були станом на 24 лютого.

Адже Росія готувалась до повномасштабної війни з Україною протягом трьох – чотирьох років. Нині відновити, виробити чи закупити нове озброєння так швидко не вдасться. Так само є питання й до логістики окупантів.

З осені 2022 року росіяни знову перекидають свої війська у Білорусь. Про це регулярно пишуть у своїх звітах та матеріалах ISW, білоруський телеграм-канал Беларускі Гаюн та інші незалежні білоруські джерела.

Це свідчить про те, що загарбники справді можуть готуватись до нової наступальної операції, включаючи повторну консолідацію складів сил на головних напрямках просування та переміщення важкої техніки до лінії фронту.

Хоча наразі Генштаб ЗСУ не помічає формування російськими військами в Білорусі ударних груп, необхідних для нападу на північ України.

Інститут вивчення війни вважає, що білоруські сили вкрай малоймовірно зайдуть в Україну без російської ударної групи.

Залишається надзвичайно малоймовірним, що російські сили зможуть взяти Київ, навіть якщо вони знову атакуватимуть з Білорусі.

Російські сили навряд чи будуть більш успішними в атакуванні північної України взимку 2023 року, ніж це було в лютому 2022 року, — оцінює ISW.

Як Україна готується до можливої ескалації

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що Україна ретельно відстежує динаміку російських та білоруських військ на півночі.

Військові експерти оцінюють, що росіянам та білорусам знадобилось би принаймні 40 батальйонно-тактичних груп (БТГр) чисельністю близько 24-28 тисяч бійців для створення реальної загрози північним областям України. Наразі цього не спостерігається.

Крім того, Україна активно облаштовує північний кордон з Росією та Білоруссю. Наприклад, у прикордонних районах Рівненської області вже підготували протитанкові рви, замінували райони на кордоні тощо.

ЗСУ, тероборона та добровольчі формування територіальних громад несуть посилене бойове чергування на кордоні.

Захисту нашої території сприяють і природні бар’єри — майже половина території України, що межує з Білоруссю, вкрита лісом і болотами, а також перетинається 170 річками.

Також Генштаб уже ретельно прорахував, якої зброї та у якій кількості не вистачає ЗСУ для перемоги над ворогом. Йдеться про танки, артилерію, БМП, БТРи, протиракетну та протиповітряну оборону тощо. Ці дані вже є у західних партнерів, які з часом лише посилюють свою військову підтримку нашої країни.

Що думають західні лідери

Попри те, що погодні умови в Україні взимку не сприяють веденню бойових дій, більшість військових експертів сходиться на думці, що низька температура та нельотна погода не “заморозять” війну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що Кремль спробує використати зиму як зброю проти України, “але не досягне в цьому успіху”.

Найкращий спосіб підтримати мир — це підтримати Україну, — вважає він.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес звертає увагу на те, що росіяни погано підготовлені до ведення війни взимку, а отже ЗСУ мають зберігати темп своїх наступальних операцій впродовж наступних місяців.

— З огляду на перевагу, яку українці мають у підготовці, обладнанні та якості бойового складу проти деморалізованих, погано навчених, погано оснащених росіян, в інтересах України зберегти темп узимку, — зазначає міністр.

Колишній помічник держсекретаря США з військово-політичних питань бригадний генерал Марк Кіммітт впевнений, що ні росіяни, ні українці не робитимуть паузи у війні під час зими.

Однак, на думку американського політолога Раміса Юнуса, Україна має скористатись цим часом, щоб продовжувати атаки на російські склади боєприпасів, командні центри та лінії постачання.

Зрештою західні партнери чітко усвідомлюють ціну цієї війни для України та них самих, а тому відкрито заявляють про те, що підтримуватимуть нашу державу до перемоги.

Ось до прикладу — ЄС виділить Україні 18 мільярдів євро у 2023 році. І це попри те, що Угорщина наклала вето на це рішення. Читай, як Євросоюзу вдалось обійти принцип одностайності та на що підуть виділені кошти.

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