Інтерв'ю

Про плани росіян, зброю для ЗСУ та ескалацію війни — інтерв’ю Залужного для The Economist

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Грудня 2022, 12:30
Інтерв'ю Залужного The Economist: основні тези з інтерв`ю
Фото: Головнокомандувач ЗС України

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