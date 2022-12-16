Интервью

О планах россиян, оружии для ВСУ, Крыме и эскалации войны — громкое интервью Залужного для The Economist

Елена Яковлева, редактор сайта 16 декабря 2022, 12:30
Інтерв'ю Залужного The Economist: основні тези з інтерв`ю
Фото: Главнокомандующий ВС Украины

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