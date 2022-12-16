О планах россиян, оружии для ВСУ, Крыме и эскалации войны — громкое интервью Залужного для The Economist

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — в целом не очень публичная личность. Он предпочитает не голословный пиар, а сухие расчеты и военные стратегии.
Так что встретить его в медиа удается нечасто. Однако недавно он дал интервью изданию The Economist, в котором рассказал о своем видении войны, тактике россиян, угрозе нового нападения оккупантов и что нужно Украине для победы.
Мы публикуем отрывки из интервью украинского генерала. Читай, к чему готовятся ВСУ и их противники.
Для Валерия Залужного война в Украине началась в июле 2014 года.
Я прочитал много книг, окончил все академии с золотой медалью, все теоретически понимал, но не понимал, что такое война на самом деле.
Я прочитал много книг, окончил все академии с золотой медалью, все теоретически понимал, но не понимал, что такое война на самом деле.
Но за восемь лет войны, до 2022 года, и я, и такие, как я, все это прекрасно поняли, — делится он.
По словам Залужного, произошедшее 24 февраля — это увеличение масштабов войны. Если раньше фронт был 403 км, то в феврале он растянулся до 2500 км.
Теперь украинские защитники (несмотря на то, что имеют меньше сил и ресурсов, чем россияне) применяют все свои навыки, знания и опыт, которые получили в течение восьми лет.
Конечно, мы понимали, что не хватает сил. Нашей задачей было распределить меньшие силы таким образом, чтобы нетрадиционной тактикой остановить давление, — объясняет главнокомандующий.
Конечно, мы понимали, что не хватает сил. Нашей задачей было распределить меньшие силы таким образом, чтобы нетрадиционной тактикой остановить давление, — объясняет главнокомандующий.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
Не взяв Киев, россияне сосредоточились на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы. Сейчас там ситуация непростая. Захватчикам приходится снова думать, как выйти из этого положения.
— Поэтому, скорее всего, они ищут способы остановить (бои — ред.) и получить паузу любыми способами: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть.
Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать достигать своих целей, — говорит генерал.
Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать достигать своих целей, — говорит генерал.
Параллельно россияне делают все возможное, чтобы мы не перегруппировались и не нанесли им удар. Поэтому они ведут бои на линии фронта протяженностью 1500 км, чтобы удерживать и истощать ВСУ.
Сами же оккупанты, по убеждению Залужного, скорее всего, где-то за Уралом готовят новые ресурсы. И даже если Путин привлечет еще миллион людей в армию, это все равно не даст желаемого результата.
Боевой потенциал будет очень низким, а ресурсы не удастся нарастить количественно и качественно.
Для победы в войне нужны ресурсы, правильная тактика и эффективные решения. Тогда можно ждать положительного для себя результата.
Мы уже через ряд операций поняли, что главное — не бояться этого врага. С ним можно бороться, с ним нужно бороться сегодня, здесь и сейчас.
Мы уже через ряд операций поняли, что главное — не бояться этого врага. С ним можно бороться, с ним нужно бороться сегодня, здесь и сейчас.
И ни в коем случае нельзя откладывать это на завтра, потому что будут проблемы, — считает Залужный.
Поэтому Украине нужно, прежде всего, удержаться на своих позициях и с помощью наших партнеров очень четко отслеживать, как, где и к чему готовятся россияне.
Во-вторых, ВСУ нужно подготовиться к новой эскалации войны, которая может произойти в феврале.
Очень важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — конце января.
Очень важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — конце января.
Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева из Беларуси, не исключаю и южного направления, — прогнозирует Залужный.
Генштаб уже сделал все расчеты, какое оружие и в каком количестве нужно ВСУ. В частности речь идет о танках, артиллерии, БМП, БТРах, противоракетной и противовоздушной обороне и т.д.
— Сейчас есть коэффициент (эффективности работы ПВО — ред.) 0,76. Россияне используют его, когда планируют свои атаки. Это означает, что вместо 76 ракет они запускают 100.
А 24 проходят и достигают цели. А что две ракеты делают с электростанцией? Она два года не будет работать, — отмечает главнокомандующий ВСУ.
Специалисты НАТО уже знают все потребности Украины. Уже у нас работают норвежско-американские системы ПВО NASAMS, немецкие IRIS-T. Но их количество нужно наращивать.
Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц.
Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц.
Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу, — констатирует Залужный.
Однако, по его словам, в украинской армии достаточно кадров. Нам не нужны еще сотни тысяч. Но ВСУ необходимо оружие.
Для того чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя.
Для того чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя.
Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы полный огневой контроль над наземным коридором. Из Мелитополя мы уже можем обстреливать Крымский перешеек теми же HIMARS, — отмечает генерал.
Впрочем, все сводится опять же к ресурсам, которые нужны для формирования боеспособности армии. Ведь война в Украине сейчас идет на уровне масштабов Первой мировой.
— С такими ресурсами я не могу проводить новых крупных операций, хотя мы сейчас работаем над ними. Они уже в пути, но вы их еще не видите. Мы используем гораздо меньше снарядов, — рассказывает Залужный.
Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько большие, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им воевать, и они идут воевать.
Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько большие, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им воевать, и они идут воевать.
Я изучал историю двух чеченских войн — все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют нам проблему, — признается главнокомандующий ВСУ.
По его оценке, у россиян есть резерв в 1,2–1,5 млн человек. В настоящее время они готовят около 200 тысяч новых солдат. Залужный не сомневается в том, что оккупанты снова попытаются пойти на Киев.
История главнокомандующего ВСУ — это не о звездной публичности, а об упорной и методической работе.
Валерий Залужный ступень за ступенью поднимался на верх своей военной карьеры на протяжении многих лет и заслужил доверие как армии, так и народа. Читай больше об украинском генерале.
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