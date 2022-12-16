О планах россиян, оружии для ВСУ, Крыме и эскалации войны — громкое интервью Залужного для The Economist

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — в целом не очень публичная личность. Он предпочитает не голословный пиар, а сухие расчеты и военные стратегии.

Так что встретить его в медиа удается нечасто. Однако недавно он дал интервью изданию The Economist, в котором рассказал о своем видении войны, тактике россиян, угрозе нового нападения оккупантов и что нужно Украине для победы.

Мы публикуем отрывки из интервью украинского генерала. Читай, к чему готовятся ВСУ и их противники.

Сейчас также смотрят

О личном видении войны

Для Валерия Залужного война в Украине началась в июле 2014 года.

Я прочитал много книг, окончил все академии с золотой медалью, все теоретически понимал, но не понимал, что такое война на самом деле.

Но за восемь лет войны, до 2022 года, и я, и такие, как я, все это прекрасно поняли, — делится он.

По словам Залужного, произошедшее 24 февраля — это увеличение масштабов войны. Если раньше фронт был 403 км, то в феврале он растянулся до 2500 км.

Теперь украинские защитники (несмотря на то, что имеют меньше сил и ресурсов, чем россияне) применяют все свои навыки, знания и опыт, которые получили в течение восьми лет.

Конечно, мы понимали, что не хватает сил. Нашей задачей было распределить меньшие силы таким образом, чтобы нетрадиционной тактикой остановить давление, — объясняет главнокомандующий.

Тактика россиян

Не взяв Киев, россияне сосредоточились на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы. Сейчас там ситуация непростая. Захватчикам приходится снова думать, как выйти из этого положения.

— Поэтому, скорее всего, они ищут способы остановить (бои — ред.) и получить паузу любыми способами: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть.

Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать достигать своих целей, — говорит генерал.

Параллельно россияне делают все возможное, чтобы мы не перегруппировались и не нанесли им удар. Поэтому они ведут бои на линии фронта протяженностью 1500 км, чтобы удерживать и истощать ВСУ.

Сами же оккупанты, по убеждению Залужного, скорее всего, где-то за Уралом готовят новые ресурсы. И даже если Путин привлечет еще миллион людей в армию, это все равно не даст желаемого результата.

Боевой потенциал будет очень низким, а ресурсы не удастся нарастить количественно и качественно.

Что нужно Украине для победы

Для победы в войне нужны ресурсы, правильная тактика и эффективные решения. Тогда можно ждать положительного для себя результата.

Мы уже через ряд операций поняли, что главное — не бояться этого врага. С ним можно бороться, с ним нужно бороться сегодня, здесь и сейчас.

И ни в коем случае нельзя откладывать это на завтра, потому что будут проблемы, — считает Залужный.

Поэтому Украине нужно, прежде всего, удержаться на своих позициях и с помощью наших партнеров очень четко отслеживать, как, где и к чему готовятся россияне.

Во-вторых, ВСУ нужно подготовиться к новой эскалации войны, которая может произойти в феврале.

Очень важная для нас стратегическая задача — создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем — конце января.

Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева из Беларуси, не исключаю и южного направления, — прогнозирует Залужный.

Генштаб уже сделал все расчеты, какое оружие и в каком количестве нужно ВСУ. В частности речь идет о танках, артиллерии, БМП, БТРах, противоракетной и противовоздушной обороне и т.д.

— Сейчас есть коэффициент (эффективности работы ПВО — ред.) 0,76. Россияне используют его, когда планируют свои атаки. Это означает, что вместо 76 ракет они запускают 100.

А 24 проходят и достигают цели. А что две ракеты делают с электростанцией? Она два года не будет работать, — отмечает главнокомандующий ВСУ.

Специалисты НАТО уже знают все потребности Украины. Уже у нас работают норвежско-американские системы ПВО NASAMS, немецкие IRIS-T. Но их количество нужно наращивать.

Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц.

Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубеж 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу, — констатирует Залужный.

Однако, по его словам, в украинской армии достаточно кадров. Нам не нужны еще сотни тысяч. Но ВСУ необходимо оружие.

Об освобождении Крыма

Для того чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нам нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя.

Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы полный огневой контроль над наземным коридором. Из Мелитополя мы уже можем обстреливать Крымский перешеек теми же HIMARS, — отмечает генерал.

Впрочем, все сводится опять же к ресурсам, которые нужны для формирования боеспособности армии. Ведь война в Украине сейчас идет на уровне масштабов Первой мировой.

— С такими ресурсами я не могу проводить новых крупных операций, хотя мы сейчас работаем над ними. Они уже в пути, но вы их еще не видите. Мы используем гораздо меньше снарядов, — рассказывает Залужный.

О мобилизации в России

Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько большие, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им воевать, и они идут воевать.

Я изучал историю двух чеченских войн — все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют нам проблему, — признается главнокомандующий ВСУ.

По его оценке, у россиян есть резерв в 1,2–1,5 млн человек. В настоящее время они готовят около 200 тысяч новых солдат. Залужный не сомневается в том, что оккупанты снова попытаются пойти на Киев.

История главнокомандующего ВСУ — это не о звездной публичности, а об упорной и методической работе.

Валерий Залужный ступень за ступенью поднимался на верх своей военной карьеры на протяжении многих лет и заслужил доверие как армии, так и народа. Читай больше об украинском генерале.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!