Запах війни не можна було сплутати! Перше інтерв’ю Валерія Залужного за сім місяців повномасштабного вторгнення

Стриманий, серйозний, талановитий. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надто говіркий, проте ми бачимо результати його дієвих планів боротьби.

Залужний дав перше інтерв’ю за сім місяців повномасштабної війни виданню Time, яке навіть присвятило йому обкладинку.

У ньому він розповів, як став головнокомандувачем ЗСУ, про наступ на Київ та війну з росіянами. Ми зібрали найцікавіше.

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Як став головнокомандувачем

Time називає Залужного одним із нового покоління офіцерів. Таке покоління поєднує різні епохи. Це люди, які народилися в радянській Україні, але завжди прагнули позбутися навіювань СРСР.

Свою магістерську роботу присвятив аналізу військової структури США. Він почав впроваджувати зміни, щоб показати, які сили мають партнери — США та НАТО — і що треба позбуватися радянського.

Валерій Залужний пройшов увесь довгий шлях від командування взводом до керівництва військами країни на східному фронті після анексії Росією Криму у 2014 році. Вже у 2020 році Залужний керував комплексом військових навчань, серед яких було випробування протитанкової ракети Javelin.

Він не здогадувався, що колись керуватиме військами України, проте Зеленський вважав його професіоналом. Тож згодом Залужному запропонували нову роботу.

Він святкував день народження дружини, коли отримав дзвінок. Телефонував Зеленський з пропозицією нової посади.

Я часто озирався назад і запитував себе: як я потрапив у це? — казав Залужний у червневому інтерв’ю Time.

Про початок вторгнення

Валерій Залужний завжди знав, що Росія може напасти, але це лишалося питанням часу. Він не знав, коли це може трапитися.

Запах війни не можна переплутати… Він уже відчувався в повітрі…

— Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, дивимося телевізор і публікуємо дописи у Facebook, — розповів головнокомандувач.

Він розповідає, що ніяк не могли втратити столицю на початку вторгнення.

Ми не могли допустити падіння Києва. І на всіх інших векторах нам довелося пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагало втрати території, — заявив Залужний.

Мета полягала у тому, щоб дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу. На шостий день вторгнення Залужний дійшов висновку, що це працює.

Окупанти не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися достатньо глибоко, щоб почати напружувати лінії постачання, залишаючи їх відкритими, пояснюють у Time.

Проте головнокомандувача ЗСУ сильно здивувало, що росіяни не відступають, зіткнувшись з опором.

— Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене, — розповів Залужний.

Про завершення війни з Росією

Головнокомандувач стверджує, що Україна не здасться:

Будемо боротися до останньої краплі крові, — говорить він.

Але зауважує, що боротьба може бути довгою.

— Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни, — сказав він.

Раніше Володимир Зеленський дав інтерв’ю Алену Делону та розповів про війну та мотивацію Путіна.

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