Інтерв'ю

Запах війни не можна було сплутати! Перше інтерв’ю Валерія Залужного за сім місяців повномасштабного вторгнення

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Вересня 2022, 11:00
Валерій Залужний інтерв’ю Time: про початок вторгнення і війну
Фото: Facebook

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