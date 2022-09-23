Про війну Росії проти України та мотивацію Путіна. Ален Делон взяв інтерв’ю у Володимира Зеленського

Увесь світ з перших днів повномасштабної війни Росії проти України ставить собі велике питання: “Чому почалась ця війна?” Чимало інтерв’юерів намагалось дізнатись, як так сталось, що розпочалась така історична трагедія на теренах сучасної України.

Однак лише українці знають, що не варто шукати причин. Необхідно тільки продовжувати боротись, підтримувати одне одного, вірити у ЗСУ і перемогу України.

Ви нічого не зробити для цього. Це абсолютно незаслужено. Це найгірше та додає більшої болі, тому що ви абсолютно невинні. І вас змушують страждати, — говорить Ален Делон, перш ніж поставити питання.

Легенда світового кінематографа, французький актор Ален Делон спробував дослідити причини початку такої несправедливої війни в інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.

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— Чому це відбувається? Це мене найбільше тривожить.

— Без людей не відбувається нічого. І зло це йде від людей. Те, що роблять російські війська на нашій землі. Вони знущаються, катують. Поза правилами війни діють.

Ми віримо в те, що життя все одно переможе. На жаль, така висока ціна. Ми бачимо тепер, чим кіно відрізняється від життя.

Тому що навіть в кіно трагедія за півтори години закінчиться. А в житті — відчуття, що вона нескінченна. Вісім років вже пройшло, і минуло ще півроку повномасштабної війни. Дуже хотілося б, щоб це нарешті закінчилось.

Іноді ми не обираємо свій шлях, і у цьому головна несправедливість, я вважаю.

Людина має бути сама володарем власного шляху. І вона сама вирішує, як жити, чим займатись, кого любити.

А така ситуація з цією війною — народ України не обирав цього. Жодна нормальна людина не хоче війни, не хоче помирати. Тому ми сьогодні захищаємось. А наші військові готові захищати мирне населення ціною власного життя.

— Для чого він (Путін – ред.) це робить? Йому просто подобається творити зло, чи є якась причина, щоб починати війну проти когось?

— Ви знаєте, я думаю, що люди, які вбивають, вони знаходять для себе причини та виправдання. Вони не роблять це просто так, а обов’язково знаходять для себе ціль та до неї йдуть таким шляхом.

Я думаю, у нього свої причини. Причини амбітні. Причини неповаги. Він не вважає, що тут є окрема нація, окремі люди.

Він вважає, що ми є частиною його світу. І він хоче повернення Радянського Союзу.

Путін вважає, що це справедливо. І з його точки зору, усі, хто стоять на цьому шляху, це просто розхідний матеріал. Він йде до цієї цілі, розуміючи, що він робить.

Як буває у тих чи інших кримінальних злочинах, коли людина не розуміє, що вона робила та як вона вбивала. Це не той випадок. Путін знає, скільки людей гине. Думаю, що він знає усе абсолютно детально. Просто для нього це невіддільна частина плану, — додав президент.

Я страждаю разом з вами. Я навіть не можу уявити, що відбувається. Але я з вами! — підсумував Ален Делон розмову з Володимиром Зеленським.

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