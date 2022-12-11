18 мільярдів євро для України! Рада ЄС ухвалила рішення попри вето Угорщини

Рада Європейського Союзу досягла згоди щодо законодавчого пакета, який дозволить ЄС фінансово допомагати Україні протягом 2023 року. Сума підтримки становитиме 18 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС. Рішення було ухвалено попри вето Угорщини. Читай, як Євросоюзу вдалось обійти принцип одностайності та на що підуть виділені кошти.

18 мільярдів євро Україні від ЄС

Пропозицію щодо виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році ухвалили 10 грудня за допомогою письмової процедури. Тепер її подадуть до Європейського парламенту для затвердження наступного тижня.

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Сума позики Україні у 2023 році становитиме 18 мільярдів євро, а кредити матимуть десятирічний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину відсоткових витрат коштом зовнішніх цільових доходів.

Ці гроші підуть на:

фінансування невідкладних потреб України;

відновлення критичної інфраструктури;

післявоєнне відновлення України.

Як вдалось обійти вето Угорщини

Спершу для ухвалення пакета допомоги була потрібна одностайна згода всіх 27 країн ЄС. Однак Угорщина наклала вето на це рішення.

Відтак Рада вирішила, що гарантії за кредитами покриватимуться не з бюджету ЄС (як планувалось), а будуть взяті на себе окремими країнами ЄС. Тому принцип одностайності вдалось обійти.

Утім Угорщина все ще може доєднатись до цього рішення. У такому разі гарантії зможуть покриватись з бюджету ЄС. Про це розповідає німецький телеканал WELT.

Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, зокрема фінансово, скільки завгодно.