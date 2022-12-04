Безпрецедентний в історії випадок! Як ЄС підтримує Україну через Фонд миру 

Уже понад три мільярди євро воєнної допомоги надав Україні Євросоюз через Фонд миру. Його створили у 2021 році як інструмент для запобігання конфліктам.

Однак з початком широкомасштабного російського вторгнення цей інститут працює на військові та безпекові цілі.

Дізнайся, як через Фонд миру європейські союзники допомагають українським військовим і чому це унікальний приклад у сучасній історії.

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Як Фонд миру підтримує Україну

Першочерговий бюджет Фонду миру — близько 5,7 млрд євро. З них більш ніж половина (3,1 млрд) уже залучені на допомогу Україні цьогоріч.

Уперше у своїй історії Євросоюз фінансує летальну зброю для країни, що зазнала нападу, яка до того ж не є його членом.

Є рішення, які ламають табу. Ми ламаємо табу з українською війною, використовуємо Європейський фонд миру для придбання зброї — те, що колись було “ой, це неможливо, ми ніколи такого не робили”.

Ми маємо почати робити те, чого ніколи не робили в минулому, — сказав високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель.

Для України це означає, що Євросоюз сприймає нас майже своїми членами, залучає до європейських країн і засуджує агресію РФ.

Як працює Фонд миру? Народний депутат України, голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Єгор Чернєв розповідає, що Україна спершу озвучує партнерам свої потреби.

Потім країни аналізують, яке озброєння та у якій кількості вони можуть передати нашим військовим або виготовити спеціально для української армії. Ці витрати компенсуються Фондом миру.

Водночас цей механізм не забороняє країнам домовлятись з Україною про постачання зброї на двосторонньому рівні. Співпраця України та ЄС триває.

Нещодавно Європарламент офіційно визнав Росію державою-спонсором тероризму. І це вагома перемога України на дипломатичному фронті. Читай, що означає таке рішення для РФ.

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