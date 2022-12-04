Світ

Безпрецедентний в історії випадок! Як ЄС підтримує Україну через Фонд миру 

04 Грудня 2022, 11:00
допомога від ЄС

Більше відео
Листи українським посольствам з погрозами - що про це відомо
Вирізані очі тварин зі шматками плоті — що в конвертах отримують дипустанови України за кордоном
0:03:02
Виставка у Лондоні
Про це знатимуть усі! У Лондоні відкрили виставку російських воєнних злочинів
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Данило Гетманцев
Поки складно, але не смертельно: Гетманцев про те, які санкції здатні змінити ситуацію в Росії
Дивитись більше

Останні відео
Питна вода в Києві під час блекауту: карта бюветів

Де набрати воду в Києві під час блекауту та що працюватиме в столиці
0:04:29
допомога від ЄС
Безпрецедентний в історії випадок! Як ЄС підтримує Україну через Фонд миру 
0:03:25
Черкаський пологовий будинок
Народжують у бомбосховищах! Як Черкаський перинатальний центр підготувався до екстремальних умов
карта бойових дій 4 грудня 2022
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:10
Тренування морпіхів
Професійні бійці! ЗСУ показали тренування морпіхів
0:03:15
Як отримати консультацію лікаря онлайн - проект TeleHelp Ukraine
Закордонна медицина: як записатись на прийом лікаря онлайн через програму TeleHelp Ukraine
0:03:24
Вода у Миколаєві
У кранах — ані краплини. Як Миколаїв дев’ять місяців виживає без води
0:04:30
Польські волонтери
Справжні друзі. Як польські волонтери збирають кошти та гуманітарку для українців
музей Сковороди
Це розриває серце! Жінка показує розтрощений росіянами музей Сковороди до 300-річчя письменника і філософа
Листи українським посольствам з погрозами - що про це відомо
Вирізані очі тварин зі шматками плоті — що в конвертах отримують дипустанови України за кордоном
Більше відео
Питна вода в Києві під час блекауту: карта бюветів
Читати далі
Де набрати воду в Києві під час блекауту та що працюватиме в столиці
Черкаський пологовий будинок
Читати далі
Народжують у бомбосховищах! Як Черкаський перинатальний центр підготувався до екстремальних умов

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь