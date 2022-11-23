Ізоляція продовжується! Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму — що це означає

Весь світ починає визнавати жорстокість росіян юридично. Сьогодні, 23 листопада, Європарламент під час голосування підтримав резолюцію про визнання Росії державою – спонсором тероризму. Про це також повідомив президент України Володимир Зеленський.

Цю резолюцію підтримали 494 європарламентарі. 58 були проти, 44 утрималися.

У документі зазначається, що Росія здійснює “невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру” в Україні, внаслідок чого загинули тисячі людей.

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Крім цього у резолюції йдеться, що на окупованих територіях росіяни проводять “страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства”. При цьому у документі також згадали про масові вбивства в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, а також напади на маріупольський театр та залізничний вокзал Краматорська.

Автори проекту зазначили, що Росія порушує принципи Статуту ООН. Вона спричинила гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста. Перекриває доступ українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів і послуг.

Європарламент закликав ЄС та його держави-члени розробити правову базу для визначення держав як спонсорів тероризму та держав, які використовують засоби тероризму. Це спричинить низку суттєвих обмежувальних заходів проти цих країн. Зокрема, матиме глибокі обмежувальні наслідки для відносин ЄС з цими країнами.

Європарламент закликає надалі скоротити дипломатичні відносини з Росією. Крім того, звести контакти з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму.

— Закликаємо держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як російські центри науки та культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та просувають російську державну пропаганду по всьому світу, — йдеться у резолюції.

Крім цього, у Європарламенті закликали пришвидшити розробку дев’ятого пакета санкцій проти Росії.

Раніше ми розповідали про резолюцію ООН щодо репарацій, які Росія має виплатити Україні.

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Фото: Depositphotos