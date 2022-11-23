Світ

Ізоляція продовжується! Європарламент визнав Росію державою – спонсором тероризму — що це означає

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 14:18
Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму — що це означає

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