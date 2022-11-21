НАТО визнало Росію державою-терористом: розповідаємо про резолюцію та створення міжнародного трибуналу

Україна вже майже вісім років та дев’ять місяців страждає від російської агресії. РФ неодноразово довела, що вона — країна-терорист, а російські військові чинять воєнні злочини проти мирного населення.

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, усі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації.

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— Цей трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців воєнних злочинів, але й вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО, — наголосив Чернєв.

У резолюції НАТО були враховані побажання України:

збільшення постачання Україні озброєння;

розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО;

створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані Україні збитки.

— Також делегати особливо відзначили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України є бажаним та важливим і для самого Альянсу, — повідомив Чернєв.

За ініціативи України був закріплений принцип про те, що НАТО підтримуватиме нас стільки, скільки буде потрібно. За словами політика, ухвалення цієї резолюції — це важливий політичний крок, який показує настрої у західних парламентських колах, тому впливає на керівництво країн в ухваленні рішень.

Весь цивілізований світ підтримує Україну. Раніше ми розповідали про резолюцію ООН щодо репарацій, які Росія має виплатити Україні.

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Фото: Jens Stoltenberg / Twitter