Україна

НАТО визнало Росію державою-терористом: розповідаємо про резолюцію та створення міжнародного трибуналу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Листопада 2022, 17:15
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