ПАРЄ визнала російський режим терористичним — історична резолюція

13 жовтня на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі організація ухвалила важливу резолюцію щодо України. Про це повідомив член української делегації, нардеп Олексій Гончаренко.

Документ передбачає визнання російського режиму терористичним та передбачає створення міжнародного трибуналу.

За словами Гончаренка, резолюцію підтримали 99 присутніх у залі, лише один висловився проти.

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Також ухвалена ПАРЄ резолюція підтримує надання Україні систем ППО для захисту від ракетних ударів Росії.

Ранком 13 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив на сесії по відеозв’язку та сказав, що ПАРЄ може стати першою організацією, яка визнає Росію державою-терористом.

— Європа може стати лідером у зусиллях, щоб відшкодувати збитки, завдані цією війною. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм і пропонуємо, як його створити. Відповідний проект уже підготовлено Україною. Я прошу вас підтримати його і в Європі, і на рівні Генеральної асамблеї ООН, — сказав президент.

Також він сказав, що необхідно позбавити державу-агресора доходів від експорту нафти та газу завдяки новим санкціям.

Весь цивілізований світ підтримує Україну. Раніше Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що засуджує дії РФ.

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Головне фото: Council of Europe/Flickr