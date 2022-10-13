Генасамблея засудила спроби РФ анексувати території України — ухвалено резолюцію

Росія чинить масу злочинів проти України, її народу й навіть світу загалом, ігноруючи звичаї та принципи всіх міжнародних організацій. РФ порушила не лише територіальну цілісність України, а й провела псевдореферендуми, спробувавши анексувати українські області.

Разом з тим весь світ відмовився визнавати приєднання Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей до складу Росії. Про це на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН заявила світова спільнота демократії та миру, підтримавши резолюцію про територіальну цілісність України.

Голосування за резолюцію пройшло 12 жовтня. Зі 193 членів Генасамблеї 143 — підтримали Україну та її суверенітет. 35 членів утрималися від голосування, а четверо “найпотужніших” соратники Росії та вона сама проголосували проти засудження анексії територій України.

Зараз також дивляться

Традиційно, окрім самої Росії, проти виступили Республіка Білорусь, Північна Корея, Сирія та Нікарагуа.

Серед тих, хто утримався, є Алжир, Вірменія, Болівія, Бурунді, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Еритрея, Таджикистан, В’єтнам, Зімбабве, Таїланд.

Резолюція про територіальну цілісність України

Розгляд резолюції відбувся ще 10 жовтня. Тоді, коли російські ракети масово атакували цивільні міста України, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголошував: голосування за ухвалення резолюції має пройти не анонімно.

Після голосування Кислиця у своєму Twitter також прокоментував результати, які стали вкрай невтішними для РФ.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 13, 2022

Читати на тему Мої родичі стали жертвами нападу Росії — сильний виступ Кислиці на Генасамблеї ООН Сергій Кислиця під час виступу перед Генасамблеєю ООН розповів про мету та страхи Росії у цій війні.

Голосуванням за резолюцію світ показав, що ніякі зміни до статуту України та її територій не вважаються дійсними, а від РФ очікується якнайшвидше скасування усіх своїх “рішень” стосовно спроби анексії українських територій.

Також резолюція закликає Росію повністю і безумовно вивести всі свої війська з України.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час свого виступу зауважила, що як і у 2014 році Росія намагається “перевірити” ключові принципи міжнародного права.

— Як іще можна пояснити жахливі напади на мирних жителів та цивільну інфраструктуру цього тижня? Як іще ми можемо пояснити власне ті самі слова Путіна про загрозу використання ядерної сили? Це погрози проти цієї організації, це погрози проти усіх нас, — виголосила вона.

Але ми також чітко доносимо, що відкидаємо будь-які спроби анексії Росією, відкидаємо таке ставлення до територіальної цілісності та національного суверенітету, ми відкидаємо подібні дії, тому що віримо в ООН.

Водночас представник Китаю в ООН Ген Шуан знову закликав Україну та Росію до діалогу, назвавши війну в Україні “кризою”. Немов мантри, звучали слова посла про глибоку стурбованість та рішуче засудження. Також Китай засудив резолюцію.

— Криза в Україні має бути вирішена мирним шляхом, і ми маємо забезпечити дипломатичне рішення. Проет резолюції, поданий на цій надзвичайній спеціальній сесії на голосування, не допоможе досягти вищевказаних цілей, тому китайська делегація утримується.

Франція на чолі з її представником в ООН Ніколя де Рів’єром наголосила, що ніколи не погодиться на домінування у світі сили, не визнає жодних спроб анексії української території та буде підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України доти, доки це буде необхідно.

Головне фото: Unіted Nation Photo

З Україною весь світ! І про це не втомлюються говорити очільники багатьох країн. Учора пройшла зустріч Rammstein 6: про головні результати можеш прочитати у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!