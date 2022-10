Генасамблея засудила спроби РФ анексувати території України — ухвалено резолюцію

Росія чинить масу злочинів проти України, її народу й навіть світу загалом, ігноруючи звичаї та принципи всіх міжнародних організацій. РФ порушила не лише територіальну цілісність України, а й провела псевдореферендуми, спробувавши анексувати українські області.

Разом з тим весь світ відмовився визнавати приєднання Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей до складу Росії. Про це на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН заявила світова спільнота демократії та миру, підтримавши резолюцію про територіальну цілісність України.

Голосування за резолюцію пройшло 12 жовтня. Зі 193 членів Генасамблеї 143 — підтримали Україну та її суверенітет. 35 членів утрималися від голосування, а четверо “найпотужніших” соратники Росії та вона сама проголосували проти засудження анексії територій України.

Серед тих, хто утримався, є Алжир, Вірменія, Болівія, Бурунді, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Еритрея, Таджикистан, В’єтнам, Зімбабве, Таїланд.

Розгляд резолюції відбувся ще 10 жовтня. Тоді, коли російські ракети масово атакували цивільні міста України, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця наголошував: голосування за ухвалення резолюції має пройти не анонімно.

Після голосування Кислиця у своєму Twitter також прокоментував результати, які стали вкрай невтішними для РФ.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV