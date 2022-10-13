Світ

Генасамблея засудила спроби РФ анексувати території України — ухвалено резолюцію

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Жовтня 2022, 11:40
Генасамблея ООН

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