Мир

Генассамблея осудила попытки РФ аннексировать территории Украины — принята резолюция

Виктория Мельник, редактор сайта 13 октября 2022, 11:40
Генассамблея ООН

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