Генассамблея осудила попытки РФ аннексировать территории Украины — принята резолюция

Россия совершает массу преступлений против Украины, ее народа и мира в целом, игнорируя обычаи и принципы всех международных организаций. РФ нарушила не только территориальную целостность Украины, но и провела псевдореферендумы, попыталась аннексировать украинские области.

Вместе с тем весь мир отказался признавать присоединение Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в состав России. Об этом на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН заявило мировое сообщество демократии и мира, поддержав резолюцию о территориальной целостности Украины.

Голосование за резолюцию прошло 12 октября. Из 193 членов Генассамблеи 143 поддержали Украину и ее суверенитет. 35 членов воздержались от голосования, а четверо “мощнейших” соратников России и она сама проголосовали против осуждения аннексии территорий Украины.

Среди воздержавшихся — Алжир, Армения, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Эритрея, Таджикистан, Вьетнам, Зимбабве, Таиланд.

Рассмотрение резолюции состоялось еще 10 октября. Когда российские ракеты массово атаковали гражданские города Украины, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркивал: голосование за принятие резолюции должно пройти не анонимно.

После голосования Кислица в своем Twitter также прокомментировал результаты, которые оказались крайне неутешительными для РФ.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV