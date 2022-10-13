Генассамблея осудила попытки РФ аннексировать территории Украины — принята резолюция

Россия совершает массу преступлений против Украины, ее народа и мира в целом, игнорируя обычаи и принципы всех международных организаций. РФ нарушила не только территориальную целостность Украины, но и провела псевдореферендумы, попыталась аннексировать украинские области.

Вместе с тем весь мир отказался признавать присоединение Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в состав России. Об этом на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН заявило мировое сообщество демократии и мира, поддержав резолюцию о территориальной целостности Украины.

Голосование за резолюцию прошло 12 октября. Из 193 членов Генассамблеи 143 поддержали Украину и ее суверенитет. 35 членов воздержались от голосования, а четверо “мощнейших” соратников России и она сама проголосовали против осуждения аннексии территорий Украины.

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Традиционно, кроме самой России, против выступили Республика Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Среди воздержавшихся — Алжир, Армения, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Эритрея, Таджикистан, Вьетнам, Зимбабве, Таиланд.

Резолюция о территориальной целостности Украины

Рассмотрение резолюции состоялось еще 10 октября. Когда российские ракеты массово атаковали гражданские города Украины, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подчеркивал: голосование за принятие резолюции должно пройти не анонимно.

После голосования Кислица в своем Twitter также прокомментировал результаты, которые оказались крайне неутешительными для РФ.

Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! … pic.twitter.com/dl7cTet8LV — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 13, 2022

Голосованием за резолюцию мир показал, что никакие изменения в устав Украины и ее территорий не считаются действительными, а от РФ ожидается скорейшая отмена всех своих “решений” касательно попытки аннексии украинских территорий.

Также резолюция призывает Россию полностью и безусловно вывести все свои войска из Украины.

Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего выступления отметила, что, как и в 2014 году, Россия пытается “проверить” ключевые принципы международного права.

— Как можно объяснить ужасные нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру на этой неделе? Как еще мы можем объяснить те же слова Путина об угрозе использования ядерной силы? Это угрозы против этой организации, это угрозы против всех нас, — сказала она.

Но мы также четко доносим, ​​что не принимаем любые попытки аннексии Россией, отвергаем такое отношение к территориальной целостности и национальному суверенитету, мы исключаем подобные действия, потому что верим в ООН.

В то же время представитель Китая в ООН Ген Шуан снова призвал Украину и Россию к диалогу, назвав войну в Украине “кризисом”. Словно мантры, звучали слова посла о глубокой обеспокоенности и решительном осуждении. Также Китай осудил резолюцию.

— Кризис в Украине должен быть решен мирным путем, и мы должны обеспечить дипломатическое решение. Проект резолюции, представленный на этой специальной сессии на голосование, не поможет достичь вышеуказанных целей, поэтому китайская делегация воздерживается.

Франция во главе с ее представителем в ООН Николя де Ривьером подчеркнула, что никогда не согласится на доминирование в мире силы, не признает никаких попыток аннексии украинской территории и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины столько, сколько это будет необходимо.

Главное фото: United Nation Photo

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