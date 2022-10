НАТО с Украиной! Как прошла встреча Rammstein 6 — главные результаты

Россия пытается сломить волю украинцев и сплоченность всего мира вокруг ценностей демократии, правды и справедливости. Но ей это точно не удастся. Цивилизованные государства продолжают поддерживать Украину, поэтому наша победа — только вопрос времени.

12 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча Rammstein 6.

Уже традиционно в этом формате встретились представители около 50 стран-членов и союзников НАТО. Украину представляли, в частности, министр обороны Алексей Резников, а также представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и командующий ООС Эдуард Москалев.

Именно предоставление нашей стране дополнительной противовоздушной обороны является приоритетом заседания. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще перед началом встречи.

Отметив, что Украине нужны разные виды противовоздушной обороны: малой дальности, системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, — разные системы для разных задач.

Министр обороны Украины Алексей Резников также оптимистично оценил вероятность положительных решений по этому вопросу. Еще в начале переговоров он написал на своей странице в Twitter, что ожидает увеличения поставок систем ПВО для украинской армии.

— Пункт № 1 сегодняшней повестки — усиление противовоздушной обороны. Чувствую оптимизм, — отметил Резников.

А по результатам первого дня заявил о плодотворных результатах.

Just finished our last meeting for today. We’ll continue tomorrow morning. I believe that the results of this fruitful dialogue will support our soldiers at the front and protect peaceful civilians in our cities.

