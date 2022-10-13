НАТО с Украиной! Как прошла встреча Rammstein 6 — главные результаты

Россия пытается сломить волю украинцев и сплоченность всего мира вокруг ценностей демократии, правды и справедливости. Но ей это точно не удастся. Цивилизованные государства продолжают поддерживать Украину, поэтому наша победа — только вопрос времени.

12 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча Rammstein 6.

Уже традиционно в этом формате встретились представители около 50 стран-членов и союзников НАТО. Украину представляли, в частности, министр обороны Алексей Резников, а также представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий и командующий ООС Эдуард Москалев.

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Именно предоставление нашей стране дополнительной противовоздушной обороны является приоритетом заседания. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг еще перед началом встречи.

Отметив, что Украине нужны разные виды противовоздушной обороны: малой дальности, системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, — разные системы для разных задач.

Украина — большая страна. Поэтому нам нужно увеличить масштабы помощи, чтобы помочь Украине защитить еще больше городов и больше территории от ужасающих нападений России на гражданское население, — сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников также оптимистично оценил вероятность положительных решений по этому вопросу. Еще в начале переговоров он написал на своей странице в Twitter, что ожидает увеличения поставок систем ПВО для украинской армии.

— Пункт № 1 сегодняшней повестки — усиление противовоздушной обороны. Чувствую оптимизм, — отметил Резников.

А по результатам первого дня заявил о плодотворных результатах.

Верю, что результаты плодотворного диалога поддержат наших воинов на фронте и защитят мирных жителей наших городов. Мы обязательно победим!

Just finished our last meeting for today. We’ll continue tomorrow morning. I believe that the results of this fruitful dialogue will support our soldiers at the front and protect peaceful civilians in our cities.

We will definitely win! pic.twitter.com/XwnwR7TOGF — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это будут позволять физические возможности.

Мы поставим системы, которые есть в распоряжении, которые имеют такие страны, как Германия. Мы также попытаемся предоставить дополнительные боеприпасы в существующие системы, которые используют украинские силы.

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О безоговорочной поддержке Украины заявили и другие государства.

В частности, Министерство обороны Германии пообещало предоставить нашему государству дополнительное оружие. А именно — реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

Встреча в формате Rammstein проходит в особое время: российские ракетные удары и частичная мобилизация в РФ, фиктивные референдумы, украинское контрнаступление. Мы координируем нашу постоянную поддержку. В ближайшие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II, — говорится в сообщении.

Дополнительный пакет помощи предоставит Украине и Канада. В общей сложности речь идет о поставке оружия и другого оборудования на сумму $47 млн. В частности, страна планирует поставить нам зимнюю форму для военных и оборудование для спутников.

Также о своей поддержке заявили и Нидерланды. Правительство страны пообещало предоставить ракеты для систем ПВО на сумму $15 млн.

Каким будет ответ России в случае ядерного удара

Война в Украине — чисто захват чужой территории. А ядерное оружие выступает как оружие сдерживания. Если российский диктатор Владимир Путин его использует, то нарушит принципы сдерживания.

Об этом в разговоре со спецкором ICTV Владимиром Рунцем заявил источник в Северо-Атлантическом союзе (НАТО).

— Это (применение ядерного удара Россией — ред.) изменит ход войны. Не просто ход войны, а физический ход войны. Я думаю, что и США, и НАТО вмешаются милитарно.

Реакция Владимира Зеленского на результаты Rammstein 6

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги встречи Rammstein 6 в вечернем обращении, назвав ее достаточно продуктивной.

Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине в защите неба — это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени. Верю, что справимся с этой задачей, — сказал Зеленский.

Фото: Getty Images

Украинцам обеспечено больше оружия, а россиянам еще больше “бавовны”. Впрочем, мирным жителям следует позаботиться о собственной безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Поэтому следи за ситуацией на фронте на карте боевых действий.

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