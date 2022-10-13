НАТО з Україною! Як пройшла зустріч Rammstein 6 — головні результати

Росія намагається зламати волю українців та згуртованість усього світу навколо цінностей демократії, правди і справедливості. Але їй це точно не вдасться. Цивілізовані держави продовжують підтримувати Україну, тож наша перемога — це лише питання часу.

12 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюселі відбулася зустріч Rammstein 6.

Вже традиційно у цьому форматі зустрілися представники близько 50 країн — членів і союзників НАТО. Україну представляли, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, а також представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький та командувач ООС Едуард Москальов.

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Саме надання нашій країні додаткової протиповітряної оборони стало пріоритетом засідання. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ще перед початком зустрічі.

Він зазначив, що Україні потрібні різні види протиповітряної оборони: малої дальності, системи протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники, — різні системи для різних завдань.

Україна є великою країною. Тому нам потрібно збільшити масштаби допомоги, щоб допомогти Україні захистити ще більше міст і більше території від жахливих нападів Росії на цивільне населення, — сказав Столтенберг.

Міністр оборони України Олексій Резніков також оптимістично оцінив імовірність позитивних рішень щодо цього питання. Ще на початку переговорів він написав на своїй сторінці у Twitter, що очікує збільшення поставок систем ППО для української армії.

— Пункт № 1 сьогоднішнього порядку денного — посилення протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм, — зазначив Резніков.

А за результатами першого дня заявив про плідні результати.

Вірю, що результати цього плідного діалогу підтримають наших воїнів на фронті та захистять мирних жителів наших міст. Ми обов’язково переможемо!

Just finished our last meeting for today. We’ll continue tomorrow morning. I believe that the results of this fruitful dialogue will support our soldiers at the front and protect peaceful civilians in our cities.

We will definitely win! pic.twitter.com/XwnwR7TOGF — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022

Міністр оборони США Ллойд Остін уточнив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це дозволятимуть фізичні можливості.

Ми поставимо системи, які є в розпорядженні, які мають такі країни, як, наприклад, Німеччина. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до наявних систем, які використовують українські сили.

Читати на тему Коли небо над Україною буде безпечним — відповідь міністра оборони США Ллойда Остіна Коли Україна отримає нові системи ППО та що було пріоритетом засідання Ramstein 6.

Про беззаперечну підтримку України заявили й інші держави.

Зокрема, Міністерство оборони Німеччини пообіцяло надати нашій державі додаткову зброю. А саме — реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Зустріч у форматі Rammstein відбувається в особливий час: російські ракетні удари та часткова мобілізація в РФ, фіктивні референдуми, український контрнаступ. Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH 2000 та MARS II, — зазначено у повідомленні.

Додатковий пакет допомоги надасть Україні й Канада. Загалом ідеться про поставку зброї та іншого обладнання на суму $47 млн. Зокрема, Країна планує поставити нам зимову форму для військових та обладнання для супутників.

Також про свою підтримку заявили й Нідерланди. Уряд країни пообіцяв надати ракети для систем ППО на суму $15 млн.

Якою буде відповідь у разі ядерного удару

Війна в Україні — це суто захоплення чужої території. А ядерна зброя виступає як зброя стримування. Якщо російський диктатор Володимир Путін її використає, то порушить принципи стримування.

Про це у розмові зі спецкором ICTV Володимиром Рунцем заявило джерело в Північно-Атлантичному союзі (НАТО).

Це (застосування ядерного удару Росією — Ред.) змінить хід війни. Не просто хід війни, а фізичний хід війни. Я думаю, що і США, і НАТО втрутяться мілітарно.

Реакція Володимира Зеленського на результати Rammstein 6

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підсумки зустрічі Rammstein 6 у вечірньому зверненні, назвавши її доволі продуктивною.

Що зухвалішим і жорстокішим стає російський терор, то очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба — це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Вірю, що впораємося з цим завданням, — сказав Зеленський.

Фото: Getty Images

Українцям забезпечено більше зброї, а росіянам — ще більше “бавовни”. Утім, мирним жителям варто турбуватись про власну безпеку та не ігнорувати повідомлення повітряної тривоги. Тому слідкуй за ситуацією на фронті на карті бойових дій.