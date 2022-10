НАТО з Україною! Як пройшла зустріч Rammstein 6 — головні результати

Росія намагається зламати волю українців та згуртованість усього світу навколо цінностей демократії, правди і справедливості. Але їй це точно не вдасться. Цивілізовані держави продовжують підтримувати Україну, тож наша перемога — це лише питання часу.

12 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюселі відбулася зустріч Rammstein 6.

Вже традиційно у цьому форматі зустрілися представники близько 50 країн — членів і союзників НАТО. Україну представляли, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков, а також представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький та командувач ООС Едуард Москальов.

Саме надання нашій країні додаткової протиповітряної оборони стало пріоритетом засідання. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ще перед початком зустрічі.

Він зазначив, що Україні потрібні різні види протиповітряної оборони: малої дальності, системи протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні ракети, крилаті ракети, безпілотники, — різні системи для різних завдань.

Міністр оборони України Олексій Резніков також оптимістично оцінив імовірність позитивних рішень щодо цього питання. Ще на початку переговорів він написав на своїй сторінці у Twitter, що очікує збільшення поставок систем ППО для української армії.

— Пункт № 1 сьогоднішнього порядку денного — посилення протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм, — зазначив Резніков.

А за результатами першого дня заявив про плідні результати.

Just finished our last meeting for today. We’ll continue tomorrow morning. I believe that the results of this fruitful dialogue will support our soldiers at the front and protect peaceful civilians in our cities.

We will definitely win! pic.twitter.com/XwnwR7TOGF