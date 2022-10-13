Актуальна карта бойових дій в Україні 13 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

12 жовтня у Брюсселі пройшло засідання у форматі Рамштайн щодо оборони України. Ця контактна група з майже 50 країн вшосте підтвердила свою згуртованість навколо нашої держави.

Українцям забезпечено більше зброї, а росіянам — ще більше “бавовни”. Утім мирним жителям варто турбуватись про власну безпеку та не ігнорувати повідомлення повітряної тривоги.

Генштаб ЗСУ детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що РФ, ймовірно, використовує боєприпаси та інші матеріальні засоби з білоруських складських баз.

Тож це зовсім не схоже на те, що російські сили створюють умови для наземного нападу на Україну з Білорусі.

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують вести контрнаступ на схід від річки Оскіл і в напрямку Кремінна-Сватове. А також наземні атаки на півночі та заході Херсонської області.

ЗСУ продовжують блокувати російських військових, технічні та матеріально-технічні засоби та райони концентрації в Херсонській області.

А вибухи в населеному пункті Джанкой, Крим, свідчать про паніку серед росіян з приводу подальшої втрати матеріально-технічного потенціалу в Криму після руйнувань на Керченському мосту.

Тим часом війська загарбників продовжують вести штурм у Донецькій області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 жовтня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій українських сил на окремих напрямках.

Крім того, загарбники намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби окупанти завдали:

три ракетні удари;

чотири авіаційні удари;

до десяти обстрілів з РСЗВ.

Від ударів росіян постраждали об’єкти та мирні громадяни більш ніж десяти населених пунктів, зокрема Малих Щербаків, Очакова, Нікополя та Мирного.

У зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей.

Для ударів противник використовує крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують застосовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136. Десять з них було знищено силами ППО.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Армія Білорусі відпрацьовує навчально-бойові завдання. Залишається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БпЛА Shahed-136 з території Білорусі.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області;

напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області; на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди; на Краматорському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Росіяни мінують мостові переходи;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Росіяни мінують мостові переходи; на Бахмутському напрямку — вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;

напрямку — вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне; на Авдіївському напрямку — з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке;

напрямку — з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — в районах понад 20 населених пунктів, зокрема новосілки, Залізничного, Білогір’я, Времівки, Малинівки, Нескучного, Оріхова, Чарівного та Ольгівського;

та напрямках — в районах понад 20 населених пунктів, зокрема новосілки, Залізничного, Білогір’я, Времівки, Малинівки, Нескучного, Оріхова, Чарівного та Ольгівського; на Південнобузькому напрямку — обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки росіян в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

Авіація Сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шість зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили десять БпЛА та чотири вертольоти ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили:

три пункти управління;

десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки;

чотири склади боєприпасів;

позиції ППО, РЕБ та інші військові цілі.

11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули ще чотири додаткових РСЗВ HIMARS від США.

Читай характеристики HIMARS та як працюють ці системи.

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