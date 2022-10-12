Що відбувається у Білорусі та для чого двом диктаторам спільне військо — пояснює воєнний експерт

Останні кілька днів для українців були напруженими. Україна страждала від масових ракетних обстрілів. Водночас президент Росії Володимир Путін домовився з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Воєнний експерт Петро Черник розповів, чи є загроза нового наступу з боку Білорусі.

За його словами, найближчим часом удар з боку Білорусі по сухопутній частині є малоймовірним. Але ракетні удари по території України з її боку все ж відбуваються.

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Заяву двох диктаторів про спільне розгортання регіональних угрупувань Черник називає психологічно-інформаційною операцією.

Тиск на психологію противника, тобто на нашу психологію, — каже експерт, додаючи, що вона не досягне свого результату.

— На мою думку, наш ворог давно втратив зв’язок з реальністю й абсолютно не розуміє нас як противника, — наголошує Черник.

Він зауважив, що зараз малоймовірний удар з боку Білорусі, але не можна бути в цьому впевненими на 100%.

— Ми змушені там тримати (на кордоні Білорусі — ред.) доволі велике воєнне угруповання. Ще варто нагадати, що ця місцевість — це велика густина лісів та так званих Прип’ятських боліт, — розповідає він.

Також експерт наголошує на тому, що Україна ще не виграла війну, а тільки перехопила ініціативу. Він погодився, що лють українців через нещодавні обстріли зросла, але переконує: не треба переходити розумну межу. Не треба, щоб емоції заважали розуму, адже наша війна — це війна інтелекту проти сили.

Росіяни продовжують чинити воєнні злочини проти мирного населення. У ніч на 12 жовтня окупанти обстріляли Нікополь запалювальними снарядами.

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