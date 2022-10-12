Застосували запалювальні снаряди! Через нічні обстріли Нікополя важко поранена шестирічна дівчинка

Ніч проти 12 жовтня в Нікополі не пройшла спокійно. Росіяни весь час гатили по мирному населенню. Сім разів накрили район вогнем із Градів та важкої артилерії, використовуючи заборонені запалювальні боєприпаси.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Обстріл Нікополя 12 жовтня

На мирний Нікополь випустили понад 100 снарядів! Один із них прилетів прямо у приватний будинок. Поранив шестирічну дівчинку та її маму.

— Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі, — зазначив він.

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На брифінгу 12 жовтня лікар-анестезіолог повідомив, що пораненій дівчинці довелося ампутувати обидві ніжки, передає Суспільне.

Надалі дитину чекатиме подальше лікування (зокрема, операції), реабілітація і, можливо, протезування.

Також від обстрілів постраждали понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач.

Росіяни пошкодили два підприємства, два садочки, школу, магазини та офіс благодійної організації.

За словами Резніченка, в Марганецькій та Мирівській громадах минулось без постраждалих. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко додав, що також пошкоджено залізничну станцію Нікополь. Окупанти влучили у вагон-рефрижератор, який внаслідок цього загорівся.

Яка військова необхідність у знищенні кафе, ресторанів, житлових будинків? Ніякої, якщо за справу не беруться військові російської армії. Ми відбудуємо, а ви не відмиєтеся від цих гріхів, — написав посадовець.

Наслідки обстрілів у Нікополі: фото та відео

Валентин Резніченко поділився світлинами з наслідками цинічного обстрілу Нікополя.













Українці з відповіддю не баряться та дають окупантам гідну відсіч. А міжнародні партнери допомагають у цьому. Учора стало відомо, що в Україну прибули ще чотири додаткових РСЗВ HIMARS від США.

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