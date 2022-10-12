Применили зажигательные снаряды! Из-за ночных обстрелов Никополя тяжело ранена шестилетняя девочка

Ночь на 12 октября в Никополе не прошла спокойно. Россияне все время били по мирному населению. Семь раз накрыли район огнем из Градов и тяжелой артиллерии, используя запрещенные зажигательные боеприпасы.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обстрел Никополя 12 октября

На мирный Никополь выпустили более 100 снарядов! Один из них прилетел прямо в частный дом. Ранил шестилетнюю девочку и ее маму.

Они и еще одна пострадавшая из-за атаки женщина сейчас в больнице. Тяжелые, — отметил он.

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Также от обстрелов пострадали более 30 многоэтажек и частных домов, газопроводы и линии электропередач.

Россияне повредили два предприятия, два садика, школу, магазины и офис благотворительной организации.

По словам Резниченко, в Марганецкой и Мировской общинах обошлось без пострадавших. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что также повреждена железнодорожная станция Никополь. Оккупанты попали в вагон-рефрижератор, который в результате загорелся.

Какая военная необходимость в уничтожении кафе, ресторанов, жилых домов? Никакой, если за дело не берутся военные русской армии. Мы отстроим, а вы не отмоетесь от этих грехов, — написал чиновник.

Последствия обстрелов в Никополе: фото и видео

Валентин Резниченко поделился фотографиями с последствиями циничного обстрела Никополя.













Украинцы с ответом не медлят и дают оккупантам достойный отпор. А международные партнеры помогают в этом. Вчера стало известно, что в Украину прибыли еще четыре дополнительных РСЗО HIMARS от США.

Читай характеристики HIMARS и как работает система.

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